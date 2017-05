UTA nu duce lipsă de oferte neserioase, dar, în seriozitatea ei aduce măcar un fundaș central? Poate și un atacant...

Aseară, scriam despre o scrisoare de intenție pe adresa clubului UTA din partea unui Italian care vorbea despre o infuzie de capital la gruparea fanion a Aradului. Știam că ea a fost, de fapt, trimisă pe adresa personală a lui Alexandru Meszar, dar am zis să nu-l asociem pe acesta cu numele „Bătrânei Doamne” că…nu se face. În fine, dacă tot s-a aflat acum, confirmăm destinatarul real.

De ce am pomenit de această propunere, deși, poate, mai aflasem și de altele în trecut? Fiindcă aceasta a venit sub formă scrisă și vorbea despre o posibilă colaborare în bani. Bineînțeles, totul ar fi început cu o primă întâlnire, cu propuneri, contrapropuneri și un răspuns din partea UTA-ei . Acesta putea fi negativ, căci, într-adevăr, e greu să aduci investitori serioși în fotbalul românesc, mai ales la nivel de Liga a 2-a. Dar, din câte am înțeles, totul a fost oprit încă din fașă, sau oricum propunerea a ajuns la capitolul „și altele”.

Ce aflăm, însă, cu această ocazie? Și nu neapărat noi ca instituție media, ci suporterii echipei, iubitorii culorilor „alb-roșii”. Cităm mai jos din răspunsul oficial venit la întrebarea adresată clubului, referitoare la scrisoarea de intenție a italianului:

”Pe adresa clubului nostru sosesc, zilnic, zeci de mailuri cu diferite oferte referitoare la jucători, asocieri, parteneriate sau alte colaborări. Într-adevăr, există și această ofertă, la care faceți referire, dar nu îi dăm o importanță mai mare decât celorlalte. În timp, vor fi analizate toate și fiecare corespondent va primi răspunsul nostru”.

Practic, UTA e bombardată cu oferte, probabil și dintre cele ce conțin infuzii de capital din moment ce scrisoarea italianului nu e mai importantă decât altele. Ne și mirăm cum fac față „oficialii” clubului la atâtea anchete la despre cei care-și oferă mai serios, sau mai neserios, serviciile, poate banii. Ar fi fost bine să primim și niște exemple în acest sens.

Avem și o propunere. Să se aleagă la întâmplare o dată din calendar, iar pe site-ului clubului să apară toate ofertele, colaborările, asocierile și alte „propuneri indecente” din acea zi. Dacă tot sunt refuzate pe bandă rulantă de ce se țin la secret? Atâta timp cât tot învârtim sloganul că „UTA e arădenilor”, atunci zicem să fie informați și arădenii. Hai nu cu zeci, sute, de oferte că se plictisesc și ei, dar de vreo două-trei tot merită să afle.

Nouă, celor de la sportarad, ne lipsește acel Alexandru Meszar, care în anul 2010 prezenta bilanțul contabil al clubului UTA. Cu cheltuieli, venituri, datorii la stat. Tot, negru pe alb. Petru conformitate, atunci stătea lângă Giovanni Catanzariti la șefia clubului fanion a Aradului. Astăzi aflăm în trei rânduri că e-mailul clubului UTA se blochează cu propuneri. Cam neserioase, rele pentru club. Și, probabil, 90% dintre ele așa or fi, dar puțină transparență nu ar strica.

De ce insistăm pe acest aspect, căci pe aradon.ro, un „oficial” al clubului (care nu poate fi decât unul singur) declară următoarele: „Nu ne interesează o astfel de ofertă. UTA are stăpâni, are colaboratori, nu se vinde la străini. Sigur, brandul UTA atrage, dar nu suntem dispuşi să aplecăm urechea la tot felul de oferte, unele chiar neserioase. Avem zeci de astfel de oferte zilnic, nici ultima nu o tratăm cu o mai mare atenţie decât celelalte. Pentru a informa corect iubitorii fotbalului, vă anunţăm că UTA nu este interesată în niciun fel să colaboreze cu cei care se află în spatele acestei scrisori”.

Bun, până la urmă e dreptul conducerii să facă ce vrea. Fără semnătura ei nu se poate mișca nimic. Numai că e cu dute-vino. Dreptul de semnătură i l-a conferit în mare măsură municipalitatea. Mai pe românește Primăria, care asigură mare parte a bugetului din bani publici. Adică taxe, impozite și alte dări pe care le plătesc arădenii. Câteodată, poate e bine să nu se uite acest lucru.

Se mai spune acolo că UTA nu se vinde străinilor și nu apleacă urechea la tot felul de oferte. Adică Manchester United, City sau Chelsea sunt vai mama lor că au acceptat capital străin. Joacă, practic, fără spectatori, sunt undeva pe la coada vacii și și-au pierdut identitatea.

Sigur, nu vorbim despre aceeași categorie de investitori. Practic, nu e cazul unui club fără un stadion de Doamne ajută sau terenuri de antrenament. Ar fi bine ca italianul sau oricine a mai trimis e-mailuri să aibă măcar 1% din banii șeicilor sau ai lui Abramovich și să fie la fel de serioși, dar, după cum se vede, nu vom afla niciodată. Departe de noi gândul că italianul și cei din spatele lor ar fi oameni de ispravă (poate că nici nu sunt), dar e bine că UTA se ține tare, pe poziții și nu e de vânzare.

Atunci, întrebăm și noi. Dacă toate ofertele sunt neserioase, în seriozitate lui, clubul UTA poate aduce și el un fundaș central cu experiență? Așa cum a cerut stafful tehnic toată vara. Sau un atacant, după ce Rus a fost aruncat ca o măsea stricată, iar Man a fost vândut pe câteva sutici de mii de euro? Până la urmă, pe cine să bage și Roland Nagy în teren după ce obosesc „senatorii de drept”? Unii îl înjură, îl scot principalul vinovat pentru rezultatele negative, dar dacă s-ar privi imaginea de ansamblu…

Și mai suntem siguri de ceva, acum că am decis că UTA nu e de vânzare, salariile se vor da la timp. Pentru jucători, antrenori, angajați…

FOTO> UTA Media Design

