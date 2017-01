Pecica, sensibilă la nevoile Crișului: Marinescu ajunge sub comanda lui Roșca pentru a pune umărul la promovarea în Liga a 3-a

Acum două sezoane, Crișul Chișineu Criș și Progresul Pecica s-au bătut la „baionetă” pentru titlul de campioană în Liga a 4-a și implicit locul de barajul de promovare în Liga a 3-a. Câștig de cauză au avut „galben-albaștrii”, însă Performanța Ighiu le-a pus piedică în drumul spre eșalonul trei.

Raul Marinescu era unul dintre componenții Progresului care au trăit dezamăgirea ratării promovării, dar va avea șansa să încerce din nou în acest an. Conducerea pecicanilor a decis să-i permită mijlocașului de 21 de ani să treacă în culorile liderului neînvins al Ligii a 4-a, acolo unde va lucra din nou cu profesorul său de la Liceul Economic, Mihai Roșca. „Le multumesc celor de la Pecica fiindcă m-au înteles, în special domnului președinte Găvruță. Știa că-mi doresc să ajung să joc din nou în Liga 3-a, iar Criș aș putea avea această șansă din vară. Bineînțeles, vreau să-i mulțumesc și antrenorului Dorel Mutică, care a avut încredere în mine. Îi doresc baftă în continuare, sunt sigur că va face treabă atâta timp cât are la dispoziție jucători buni ce formează un grup unit. Mi-este greu să mă despart de Pecica, dar de acum vreau să am parcurs cât mai bun și să promovez cu Crișul”, ne-a mărturisit fotbalistul crescut de UTA.

Marinescu este cel de-al doilea jucător al Crișului transferat în această iarnă. Conducerea liderului din Liga a 4-a a fost în negocieri avansate și cu un fundașul Tonko, de la FC Zalău și mai este pe urmele lui Asandului, de la Păulișana Păuliș. În schimb, Iosif Covaci, Lucian Todea și Florin Rus, fotbaliști care au făcut parte din lot în tur, sunt deja istorie

Crișul se va reuni pe 23 ianuarie, managerul Dani Cherecheși și președintele Emil Lasc rezolvând deja cantonamentul de iarnă. Acesta se va desfășura între 5 și 11 februarie, având ca și „cartier general” Hotelul „Nicoleta” din stațiunea bihoreană. Totodată, se șiu și adversarii din amicale: Naţional Sebiş (28 ianuarie), Luceafărul Oradea (1 februarie), Unirea Sântana (4 februarie), Ripensia Timişoara (15 februarie și 22 februarie), Ghiroda (18 februarie), CSM Lugoj (25 februarie) și Frontiera Curtici (4 martie). Liderul Ligii a IV-a Arad începe returul pe 11 martie cu o deplasare la Arad, împotriva UTA-ei III.

