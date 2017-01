Cum vede Urban ieșirea din criză: „Un sistem care să se potrivească potenţialului jucătoarelor pe care le avem”

Plecarea lui Stacey Nolan şi înlocuirea sa temporară cu Dan Moraru nu a adus nimic bun în tabăra Univ Goldiş ICIM Arad. Şocul încă nu a fost produs, dar – poate – lucrurile se schimbă de mâine când ajunge la Arad noul antrenor, Bogdan Bulj. Aseară, la Alexandria, sub coordonarea experimentatului Dan Moraru, echipa arădeană a arătat rău, spre catastrofal, fiind învinsă de echipa gazdă la o diferenţă enormă: 17 puncte.

„De departe a fost cel mai prost meci al nostru din acest sezon. Nu pot să accept ca o echipă ce se afla sub noi în clasament să ne bată la o aşa diferenţă. Sper, însă, ca prin venirea noului antrenor să ne organizăm mai sănătos în apărare, acolo unde suferim şi să creăm un sistem de atac care să se potrivească potenţialului jucătoarelor pe care le avem. În plus, fetele trebuie să îşi recupereze încrederea în forţele lor. Eu cred în această echipă, care are potenţial dacă fiecare jucătoare este exploatată prin ceea ce ştie să facă. Nu dezarmăm, vom lupta până la capăt şi cred că ne vom atinge obiectivul propus. Ştiu că această echipă poate arăta mult mai bine”, consideră preşedintele Marcel Urban.

În altă ordine de idei, să spunem că „satelitul” celor de la Univ Goldiş ICIM Arad a obţinut al doilea succes stagional în divizia secundă, în 9 runde disputate. Fetele antrenate de Ildiko Prisăcariu şi Monica Brosovszky au învins cu 69-53 (43-25) pe CSU Oradea. În runda viitoare (22 ianuarie), arădencele vor evolua pe terenul grupării CSU Alba Iulia.

