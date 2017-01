Suporterii UTA-ei nu mai cred în promisiunile autorităților locale legate de bazele sportive arădene. Bibarț – taxat pentru glumele la adresa gazonului de pe „Motorul”

Ieri, viceprimarul Călin Bibarț, avându-l alături pe Alexandru Meszar, părintele proiectului UTA, a făcut o serie de promisiuni pentru transformarea arenelor „Gloria” și „Motorul”, în așa fel încât să fie omolgate pentru Liga 2-a, respectiv Liga 1. Optimismul a fost la el acasă ieri, la Primăria Arad, doar că fanii nu au mers după fentă, așa cum se vede în comunicatul de mai jos:

”Suporter Club UTA îşi manifestă rezerva faţă de ultimele declaraţii ale oficialilor primăriei Arad în ceea ce priveşte viitorul apropiat al echipei noastre din punct de vedere al infrastructurii sportive. Constatăm că pe ce trece timpul, cu cât condiţiile în care UTA îşi desfăşoară activitatea sunt din ce în ce mai precare, cu atât planurile administraţiei locale sunt mai extravagante. Ni se promite gazon ca pe Old Trafford, dar realitatea este că suntem în aceeaşi situaţie ca acum două luni când viceprimarul Călin Bibarţ anunţa pentru prima dată mutarea activităţii clubului UTA pe arena Gloria.

Asociaţia noastră reaminteşte faptul că în ultimii doi ani de zile reprezentanţii administraţiei locale au oferit în fiecare pauză competiţională aceleaşi promisiuni în special în privinţa gazonului de pe arena Motorul, rămase toate, fără excepţie neonorate. Din această cauză nu avem niciun argument pentru a avea încredere în noile demersuri anunţate de primărie. Până acum autorităţile locale, în această problemă, nu au reuşit să respecte niciun termen iar din această cauză ne exprimăm îngrijorarea că există riscul ca UTA să nu îşi mai poată disputa în Arad meciurile de pe teren propriu, dacă această manieră pompieristică de a trata problemele de infrastructură sportivă se va manifesta în continuare dinspre autorităţile locale. Întărim avertismentul lansat de către domnul Alexandru Mezsar şi atragem şi noi atenţia că programul jocurilor precum şi regulamentele forurilor sportive sunt clare şi nu subscriem unor încercări de tip balcanic de a ocoli sau dribla aceste regulamente. Clubul UTA şi-a dovedit profesionalismul în ultimii ani, a devenit un model de bune practici pentru toate cluburile din România şi e timpul ca şi primăria municipiului Arad să se alinieze acestui mod profesionist de a trata activitatea sportivă.

Am remarcat de asemenea, cu neplăcută surprindere, faptul că starea gazonului de pe arena Motorul îi oferă viceprimarului Călin Bibarţ prilej de glume. Îi reamintim domnului viceprimar că arena Motorul aparţine primăriei, că responsabilitatea pentru felul în care întreaga suflare utistă s-a făcut de râs în ultima vreme din cauza nămolului de pe arena Motorul îi revine în exclusivitate instituţiei pe care o reprezintă. Iar responsabilitatea nu se manifestă în niciun caz prin umor de prost gust. Glumele le-am încasat înghiţnd în sec, ruşinaţi, de la alţi iubitori ai fotbalului din ţară, oripilaţi de ceea ce au văzut la meciurile cu FC Voluntari sau Poli Timişoara însă nu le putem tolera tocmai din partea celor care se fac vinovaţi de ruşinea trăită. Ţinând cont de acest lucru, ne exprimăm speranţa, poate utopică, de a vedea într-un viitor apropiat, nu neapărat un gazon „cum nu s-a mai văzut”, dar măcar o atitudine decentă şi responsabilă a oficialilor primăriei arădene faţă de tot ceea ce înseamnă UTA.

Însă poate cel mai important aspect pentru noi în acest moment este situaţia stadionului Francisc Neuman. O repetăm şi o vom repeta până ce oficialii primăriei o vor înţelege: este ruşinos un termen de finalizare de 4 ani pentru stadion de 12.000 de locuri într-un oraş civilizat din Europa anului 2017. Constatăm cu stupoare însă că este foarte posibil ca nici acest termen să nu fie respectat. Ne şochează faptul că municipalitatea complică desfăşurarea lucrărilor prin cooptarea în acest demers a Companiei Naţionale de Investiţii, lucru despre care nu s-a făcut vorbire la începutul proiectului. Ştim cu toţii ce înseamnă asta: birocraţie, pasarea răspunderii între autorităţile locale şi cele centrale, dispute politice între primărie şi guvern. Am văzut cu toţii acest „meci” în cazul pasajelor de pe centura Aradului. Avertizăm de pe acum că nu vom accepta nicio justificare de acest gen pentru întârzierea lucrărilor. Primăria Arad şi-a asumat răspunderea pentru ridicarea acestui stadion în momentul în care a demolat vechea arenă. Tragem de pe acum un semnal de alarmă: arena Francisc Neuman este punctul 0 al răbdării noastre. În ultimii ani am încercat să avem o poziţie cât se poate de diplomatică pentru a nu prinde clubul UTA la mijlocul unui conflict între suporteri şi autorităţi. Însă nu vom tolera indiferent de consecinţă un afront cum ar fi cel al suspendării sau întârzierii lucrărilor de la stadionul Francisc Neuman. Suporter Club UTA a dovedit de-a lungul timpului faptul că are capacitatea de a mobiliza opinia publică arădeană pentru a apăra acest simbol al oraşului care este UTA. Ar fi de dorit ca cei care conduc în acest moment destinele primăriei Arad să nu ne aducă în situaţia de a reaprinde energii pe care le-am dori canalizate către obiective mai frumoase.

În final dorim să reamintim reprezentanţilor primăriei Arad că sprijinul financiar acordat clubului UTA nu este o favoare, ci o datorie care revine autorităţilor ca urmare a inestimabilului tezaur de imagine adus de-a lungul deceniilor de către clubul UTA, Aradului. O repetăm, deocamdată Aradul îi este dator UTA-ei şi nu invers. De asemenea această contribuţie financiară a primăriei Arad vine şi ca o respectare a sistemului de valori al comunităţii arădene, UTA fiind un nume iubit şi respectat de către toţi arădenii. Nu în ultimul rând, acest sprijin vine după ani de zile în care UTA a fost ignorată şi uneori chiar sabotată de către conducătorii oraşului. Extrapolând, putem aminti şi de faptul că acest sprijin financiar vine după un deceniu în care tradiţia sportivă a Aradului a suferit un adevărat martiriu, stadioane şi cluburi dispărând rând pe rând de pe harta sportivă a oraşului. Ţinând cont de aceste aspecte, concluzionăm afirmând că primăria Arad este deocamdată cu mult datoare UTA-ei şi sportului arădean şi aşteptăm ca atitudinea şi acţiunile reprezentanţilor administraţiei să fie în concordanţă cu această realitate.

Pentru noi doar UTA contează!”