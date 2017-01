Brutyo, varianta Dorobanțiului la veșnic tânărul „Sucă”! Ciubăncan mai vrea doi-trei jucători, dar mai ales o pregătire bună

„Lanterna roșie” a Ligii a IV-a Arad e conștientă că doar munca o va scoate la liman la finalul stagiunii și tocmai de aceea a bifat deja primele antrenamente în noul an. Cel puțin deocamdată, la nivel de lot nu s-a întâmplat mare lucru. Cu excepția portarului Brutyo, care lasă după mult timp Zăbraniul pentru a-i face concurență veteranului de 57 de ani, Emil Szabo, nu sunt noutăți în lot. „Sucă e oricum suspendat în primele două etape ale returului și oricum aveam nevoie de o variantă de portar. Avem și alte piste, aș mai vrea doi-trei jucători, am și discutat în principiu cu ei, sperăm să-i avem la dispoziție cât mai repede. Important este și că nu a plecat nimeni. Chiar dacă nu mergem în cantonament în această iarnă, pentru cele două-trei antrenamente săptămânale îmi doresc să am tot lotul la dispoziție. Practic, în tur, nouă ne-a lipsit pregătirea. Am fost siguri de participarea în campionat cu două-trei săptămâni înainte de prima etapă, ne-am pregătit superficial, iar consecința a fost căderea fizică după minutele 65-70 în aproape fiecare meci. Calitate avem destulă la nivelul lotului, dar la fotbal trebuie să și alergi”, a menționat Marius Ciubăncan (foto), antrenor și jucător în „alb-negru”.

Obiectivul Dorobanțiului pentru retur nu poate fi decât unul. „Vrem să terminăm deasupra liniei și să salvăm acest sezon început destul de prost. Apoi, din vară, să ne organizăm mai bine din toate punctele de vedere, căci în Liga a 4-a ai nevoie de multe lucruri ca să faci față nivelului”, mai spune fostul mijlocaș al UTA-ei.

Pentru moment, Progresul Pecica (în dublă manșă), Unirea Sântana și Voința Macea sunt adversarii confirmați pentru amicalele iernii.

