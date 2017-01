Sebișenii – înfrânți la scor de neprezentare la Timișoara, dar Cojocaru e mulțumit de implicarea jucătorilor săi

Prim divizionara timișoreană pregătită de Ionuț Popa nu a avut mari probleme în a dispune de Național Sebiș în primul amical al iernii pentru ambele grupări. A deschis scorul rapid și l-a rotunjit în repriza secundă pentru un final 3-0 ce nu lasă loc la prea multe comentarii.

În minutul 10, Bârnoi a deschis tabela cu un șut sub bară, pentru ca reușita de 2-0 să vină după alte 55 de minute. Artean a finalizat cu un șut plasat din interiorul careului, pentru ca, spre final, Drăghici (79) să scrie concluzia întâlnirii cu din pasa reintratului Mailat. Sebișenii au avut și ei câteva șanse bune la poarta „alb-violeților”, prin Săulescu, Velici sau Iuga, dar: „Am păcătuit la finalizare. În rest, eu zic că am ținut destul de bine de balon, ne-am implicat în joc, iar efortul a fost bun la 6 zile de la reluarea pregătirilor. Sigur, calitatea superioară a adversarului, dar și cele zece zile în plus la pregătire, între care și un cantonament centralizat, aveau să-și spună amprenta pe scorul final, dar, la momentul care suntem cu pregătirea, eu mă declar mulțumit. Sigur, nu mai avem voie să facem cadouri de genul celor de la reușitele lui Poli și să fim mai atenți în careul advers, dar e timp să le corectăm toate. În plus, mai așteptăm doi fotbaliști, între care neapărat un fundaș central și, probabil, un mijlocaș cu care vom arăta și mai bine”, a spus Călin Cojocaru, manager și antrenor la Sebiș.

De partea cealaltă, Ionuț Popa a folosit destui fotbaliști tineri, din circuitul „satelitului”, care au dat un randament acceptabil. „Intenționez și în următorul joc să dau posibilitatea jucătorilor să-mi arate ce pot unii dintre ei. Avem mulți jucători de la echipa a doua, tineri, am adus și un jucător nou azi, croatul Soljic, care trebuie să completeze prin plecarea lui Llorente și Cârstocea, un post la mijlocul terenului. Noi am încercat să aducem jucători care să vină direct pe postul de titular. Ne-am oprit la Soljic. Noi am socotit că jucătorii care nu au dat randament, nu au jucat din cauza unor accidentări, să avem o discuție cu ei astfel încât să nu fie supărați pe noi. Au plecat șase… Mai sperăm să aducem doi-trei jucători”, a menționat „Mister” la finalul partidei de pe sinteticul bazei sportive, Dan Păltinișanu.

Dacă ACS Poli nu i-au folosit pe Doman, Poparadu și Scutaru, Sebișul nu a contat pe Cornel Suciu, care și-a scos recent niște negi de la nivelul capului și a fost menajat.

Formații:

ACS Poli (prima repriză): Straton – Haruț, Bocşan, Neagu, Novak – Pădurariu – Mailat, Bârnoi, Vasi, Popovici – Pedro Henrique

ACS Poli (repriza a doua): Smaranda – Străuț, Bocşan, Cânu, Şeroni – Artean, Šoljić – Bărbuț, Croitoru, Popovici- Drăghici. Au mai intrat: Mailat, Bârnoi și Morariu

Sebiș: Fișteag (60 Merșca) – Rosenblum, Stupu, Basic (46 Moise), Siminic – Avramescu (65 Samoilă), Mihuța (60 Clej)- Săulescu (60 Ciocan) Fuchs (46 Susan), Iuga – Velici (46 Tulcan).

Sebișenii revin la antrenamente luni, iar miercuri dispută un nou amical, cu CS Ineu.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email