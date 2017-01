A lăsat echipa lui Marios Basler pentru a fi alături de tatăl său: Șiclovan e curtat de multe echipe arădene, cu Cermeiul în pole position

Timișoreanul Călin Șiclovan și-a legat o bună parte a carierei sale de formații din județul nostru. Și-a început cariera de junior la Unirea Alba Iulia și Sebeș Alba, fiind apoi adus de Dan Cuedan la Național Sebiș. A trecut apoi pe la Gloria Arad, în chiar ultimul sezon de Liga 3-a al „galben-albaștrilor”, după care, timp de doi ani, a jucat în Ungaria. Unirea Sântana l-a repatriat doar pentru o jumătate de sezon, fiindcă, în căutarea unei vieți mai bune, a plecat din nou peste hotare, la muncă în Anglia. Un fost coleg de la Alba Iulia i-a pus o vorbă bună, iar Șiclovan se apuca din nou serios de fotbal în Liga a 7-a din Germania.

Fotbalistul a ajuns la TuS Rüssingen, unde antrenor secund este fostul campion european cu naționala Germaniei în 1996, Mario Basler. „Se ocupă și el de noi, dar prezența sa la echipă e mai mult o chestiune de imagine. E prieten foarte bun cu finanțatorul echipei, antrenor principal e un turc. Echipa, la care mai evoluează alți doi români, a terminat pe primul loc turul în seria sa, și are șanse mari de promovare. Eu am venit de Sărbători acasă și rămân aici, deoarece tatăl meu are niște probleme de sănătate și vreau să-i fiu alături. În principiu, nu mai vreau să plec din țară, sper – însă – să găsesc o formula prin care să îmbin fotbalul cu partea financiară”, spune Șiclovan.

Mijlocaș de bandă, dar și „închizător”, fotbalistul de 27 de ani nu duce lipsă de oferte, cea mai serioasă venind din partea celor de la Lunca Teuz Cermei. „Oamenii au fost sinceri cu mine și-i apreciez pentru asta. În principiu, voi juca la Cermei, mai rămân – totuși – de clarificat niște aspecte. Ei fac antrenamente zilnice, eu aș vrea să mă și angajez undeva, rămâne de văzut dacă ne vom înțelege 100%”, a mai spus Călin Șiclovan, care e piesă importantă și la Mavros, campioana en-titre a Ligii DeSavoia.

Pentru Mircea Aslău, achiziția lui Șiclovan este cu atât mai necesară cu cât Radu Dubeștean a declinat defintiv oferta „alb-roșilor”. „Dubeștean e tentat să accepte un post la o firmă de IT și ne-a refuzat politicos. Eu zic că în ceea ce-l privește pe Șiclovan am clarificat lucrurile, sperăm să ni se alăture. E un fotbalist polivalent, antrenorul și-l dorește mult”, ne-a mărturisit Petre Bulza, președintele Cermeiului.

Până sâmbătă, la ora amicalului (12) cu UTA, divizionara a treia arădeană speră să-și completeze lotul. Probleme sunt și cu juniorul Ionuț Ianc, care a fost legimat deja la două grupări în acest sezon, Crișul și Pîncota, iar în condițiile în care „șoimii” nu s-au desființat oficial e greu de crezut că tânărul fundaș va putea semna cu Cermeiul.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email