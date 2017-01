Bulj promite: „Vom încheia cât mai sus sezonul, după care vom face o strategie pentru a readuce echipa Aradului acolo unde îi este locul”

Nu e puţin lucru ca antrenorul Naţionalei U20 a Serbiei să accepte provocarea Univ Goldiş ICIM Arad în momentul de față. Şi spunem asta pentru că la ora actuala clubul arădean trece printr-o perioadă de reconstrucţie şi nu oferă condiții de performanţă în acest sezon. Probabil, însă, palmaresul şi CV-ul celei mai performante grupări din istroia Aradului atrage, măcar dacă ne gândim pentru viitor.

Bogdan Bulj a venit la Arad să pună umărul la reconstrucţie. Şi a făcut-o în stil mare. Fetele pe care le-a antrenat de doar câteva zile au pus în practică ce le-a recomandat tehnicianul sârb, şi au învins CSM Târgovişte. „Sunt aici după ce am acceptat propunerea preşedintelui Marcel Urban. Ştiam că Aradul are tradiţie mare în baschet şi rezultate foarte bune în istoria sa”, spune Bulj.

Noul tehnician a vorbit și despre primul său succes pe banca ICIM-ului chiar în „El Classico”. „Pentru victoria cu Târgovişte nu puteam spune că au existat atuuri foarte multe. Se ştie că fiecare antrenor aduce ceva nou cu el, am fost motivaţi, am avut şi vânt din spate, respectiv suporterii, în momentele importante ale jocului. Toate fetele, atât cele din teren cât şi cele de pe bancă au contribuit din plin la victorie. S-au respectat indicaţiile şi discuţiile din vestiar şi astfel a reieşit victoria”.

Bulj a vorbit și despre viitorul apropiat, respectiv ultimele trei etape din sezonul regulat al LBNF. „E greu ca în 5 zile fetele să se poată adapta la noile cerinţe, iar ca să avem continuitate în performanţă trebuie să ne antrenăm cât mai bine. E nevoie de o perioadă mai lungă pentru a avea constanţă în joc şi trebuie să conştientizăm că e nevoie de curaj şi energie din primul până în ultimul minut pentru a ne atinge obiectivele. Această echipă are un potenţial ce nu a fost folosit în totalitate. Nu e uşor să facem minuni în ultimele trei etape, dar să fiiţi convinşi că vom da tot ce depinde de noi pentru a câştiga. O să folosim fiecare şansă aşa cum am făcut-o şi în jocul cu Târgovişte. Am venit la Arad să fac performanţă. O merită şi acest public minunat pe care l-am avut sâmbătă. Vom încheia cât mai sus acest sezon, după care ne vom face o strategie de viitor pentru a readuce echipa Aradului unde îi este locul, adică în frunte”, a încheiat antrenorul Bogdan Bulj.

