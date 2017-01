Cine a condus Șoimii Pîncota? Stavarache îl demască pe Ilisei, care-l amenință cu bătaia pentru că e...comunist

Înregistrare telefonică în care Mugurel Ilisei, directorul sportiv Șoimii Pâncota, Liga 2-a, îl înjură și-l amenință pe jucătorul echipei Alexandru Stavarache

Fotbalistul în vârstă de 19 ani explică în exclusivitate pentru GSP de unde a plecat totul

Patronul Massone își mințea jucătorii

Reacțiile părților implicate. Mugurel Ilisei: „Și dacă-i dădeam două palme, care era problema? Eu sunt comunist”

Cum a reacționat FRF în acest caz

Alexandru Răzvan Stavarache (19 ani) a jucat doar în 4 partide pentru Șoimii Pâncota în acest sezon, după care a ales să-și ceară drepturile și a fost certat serios de oficialii echipei.

Tânărul atacant a povestit în exclusivitate pentru GSP.ro chinul pe care l-a trăit la formația arădeană și a oferit GSP o înregistrare în care directorul sportiv al Șoimilor, Mugurel Ilisei, îl înjură și-l amenință folosind un limbaj vulgar!

Răzvan Stavarache: Da, domnule Mugurel!

Mugurel Ilisei: Salut! Hai că m-am enervat rău de tot! Uite cum facem. Ca să știi și poți să-i transmiți și lui taică-tu.

R.S.: Așa!

M.I.: Deocamdată tu ești sub contract cu o echipă.

R.S.: Da.

M.I.: Deocamdată eu n-am nicio datorie la tine.

R.S.: Așa!

M.I.: Deocamdată tu ai dispărut de la echipă.

R.S.: OK!

M.I.: Deci dacă luni la ora 18:00 nu te prezinți la echipă vei fi suspendat până la terminarea contractului, conform regulamentului! Până vara viitoare nu joci absolut nicăieri!

R.S.: OK! Nu-i niciun fel de problemă. Dacă se va întâmpla chestia asta…

M.I.: Deja am început să mă rog de un copil, care văd că are numai fumuri în cap.

R.S.: N-am fumuri, îmi vreau drepturile care-mi…

M.I.: Băi, băiatule! Deocamdată tu… Clubul cu care ești sub contract nu are nicio datorie la tine. Deci te rog frumos să nu-mi vorbești de drepturi! Da? Până acum tu ai numai obligații! Dacă vrei consultă orice avocat vrei.

R.S.: OK!

M.I.: Ai contractul înregistrat la Federație…

R.S.: Nu mă speriați!

M.I.: Dar nici nu vreau să te sperii! Ai contractul înregistrat la Federație, te duci ceri o copie…

R.S.: Copia aia trebuia să mi se dea din partea clubului. De fapt nu trebuia să mi se dea o copie, ci un exemplar din cele 4.

M.I.: Un exemplar, da! Te duci la Federație și ți-l iei.

R.S.: În mod normal trebuia să mi-l dați dumneavoastră.

M.I.: Mă, copile! Dacă nu ți l-am dat eu și vrei să-l ai te duci și-l iei de la Federație. Da? Ți-l studiezi cu avocații și faci ce vrei tu. Tu ai termen până la ora 18:00 să te prezinți la Curtea de Argeș!

R.S.: Asta nu se va întâmpla! Cum clubul nu s-a ținut de cuvânt cu ce mi-a promis …

M.I.: Auzi, mă, p****ă! Băi, p****ă! Deja mă enervezi și cred că-ți dau și vreo două palme când te văd! Când te întâlnesc cred că-ți dau și vreo două palme! Am vreo datorie la tine eu în calitate de club?

R.S.: Da, ați avut datorii față de mine!

M.I.: Ce datorii, mă?

R.S.: Da, la antrenamente și la tot…

M.I.: Ia mai du-te, mă, în p**a mea și lasă-mă-n p**a mea în pace! Fii atent să mă ocolești!

R.S.: Poftim!

M.I.: Să mă ocolești!

R.S.: Dar nu mi-e frică de dumneavoastră!

M.I.: Bine, hai să vezi ce palme-ți dau eu ție!

R.S.: OK! Atunci înregistrarea va apărea și în presă.

M.I.: Du-te-n p**a mea de aici și lasă-mă dracului în pace!

R.S.: Mulțumesc frumos! O zi bună!

Alexandru Stavarache a acordat un interviu pentru GSP.ro în care a explicat de unde au plecat toate problemele cu Șoimii Pâncota și a făcut mai multe dezvăluiri despre fostul patron italian Angelo Massone.



– Alex, am înțeles că ai întâmpinat multe probleme la Șoimii.

– Da, așa e! S-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri în scurta perioadă petrecută acolo. Au venit la București și n-au plătit cazarea, n-au avut bani de motorină să se întoarcă la Arad, nu s-a plătit niciodată vreun salariu. Dar cea mai mare problemă e atitudinea unuia dintre oficiali.

– Ce vrei să spui?

– E vorba de director sportiv, care știe să discute doar într-un fel anume cu jucătorii, adică înjurând. Îți pun la dispoziție o înregistrare telefonică pe care să o asculți și tu și să-mi spui ce părere ai.

– Dar de ce te-a înjurat? De unde a pornit totul?

– Eu n-am vrut să mă mai duc la echipă din mai multe motive. Noi nu aveam masă adecvată, teren de antrenament nu exista, ne antrenam pe un teren de minifotbal dintr-o groapă. Terenul de joc era chiar bun, dar acolo ne antrenam doar înainte de meci. Transport nu aveam de niciun fel. Noi plăteam pentru a merge undeva. Nimeni n-a primit niciun salariu acolo. Eu am dreptul să nu mă prezint la antrenament dacă nu se îndeplinesc aceste condiții. Acestea sunt motivele pentru care n-am vrut să mă mai duc și apoi ai văzut cum mi-a vorbit la telefon.

– Și, totuși, n-ați putut să ajungeți la o înțelegere?

– Era imposibil să mă mai întorc la echipă. Am fost o lună acolo și trebuia să-mi primesc banii fix la o lună după ce am semnat contractul, dar n-am primit nimic. Mugurel mi-a spus că n-are nicio datorie față de mine, deși aveam salariul de primit. I-am zis clar că mă întorc dacă mi se dă salariul. Dacă mă întorceam fără bani muream de foame acolo, că masa era vai de ea. Nu aveam bani. Cât să mă țină părinții? Îmi trimiteau 150-200 de lei, dar din banii ăștia nu puteam să mănânc doar eu, mâncam toți colegii. Eram 12 inși. Dar am avut probleme și cu contractul.

– Cum adică? Ce probleme?

– Mi-au spus că am contractul înregistrat la FRF și să mă duc să-l iau eu. Nu! Regulamentul spune că în maximum o săptămână după ce semnez contractul eu trebuie să primesc un exemplar din cele 4. Contractul ăla nici până acum nu a fost înregistrat. Și eu l-am semnat pe 29 septembrie 2016. Eu am semnat ceva egal cu zero. Pe contractul meu apare că Massone a semnat, deși el atunci nu avea nicio funcție în club.

– Ai fost la FRF să întrebi de contract?

– Am fost și la FRF și am încercat să-mi iau contractul, dar mi-au spus că n-au ce să-mi dea, că n-am nimic acolo. Că am acolo doar acordul de transfer. Îmi venea să intru în pământ de rușine, pentru că eu am semnat contractul chiar acolo la FRF pe una dintre măsuțe. Am acordul de transfer și așa am putut juca. Contractul nu era înregistrat acolo. Probabil pe asta se și bazau ei de nu plăteau salariile.

– După convorbirea telefonică te-ai mai întâlnit cu Mugurel Ilisei?

– M-am întâlnit cu Mugurel după aceea în mall, dar n-a avut curajul să vină la mine.

– Dar cu Massone ai încercat să vorbești direct?

– Pfff, nu-mi aminti și de el! Massone mă mințea cu zâmbetul pe buze. M-a chemat într-o zi la el în birou. Eu nu mă uitam în ochii lui pentru că știam că minte. Nu mă uitam deloc la el pentru că mi se făcea scârbă și imediat a reacționat. «Uită-te în ochii mei, de ce nu te uiți în ochii mei?» mă întreba. Păi de ce să mă uit în ochii tăi, că mă minți frumos, că ne faci tot felul de promisiuni? Chiar vrei să te cred? Mi-e mie rușine de rușinea ta.



Mugurel Ilisei și Angelo Massone / Foto: caon.ro

– Ce vă promitea?

– Ne promitea că ne mută la Târgoviște, că ne oferă cazare și masă acolo. Într-adevăr, s-au mutat acolo, dar după două zile i-a dat afară pentru că n-au plătit nimic. El probabil aștepta să primească banii pe drepturile TV, dar Pâncota n-a fost niciodată televizată și n-a luat nimic. Ne aburea mult! Într-un timp Massone venea și în vestiar, ne prezenta tactică. Jucam la un moment dat cu 5 pe fund, 3 pe față și nu mai știu cum. Avea tot felul de tactici nebune. Mai avea un pic și ne băga pe toți în apărare. Dar să-ți spun ce mi-a zis cineva de la Ceahlăul pe vremea când el era acolo patron.

– Te ascult.

– În perioada în care am jucat la Berceni am avut meci cu Ceahlăul și am ieșit la încălzire cu câțiva copii de acolo. Mi-au spus băieții că nu primesc niciun salariu și că singurul care primește e numărul 10. «El era mai mic decât toți și Massone considera că joacă cel mai bine. Îi dădea 500 de euro pe lună ca să-l țină sub contract cu el pentru a-l vinde ulterior», astea au fost spusele unor jucători de la Ceahlăul. Oamenii ăștia n-au ce căuta în fotbalul nostru. Ar trebui să nu mai fie lăsați să intre în România.

– Și acum ce ai de gând să faci? Ești liber de contract, care e situația ta?

– Voi merge pe calea legală și voi încerca să-mi câștig dreptatea. Cât despre jucat. Nu știu ce să zic. Eu am jucat deja la două echipe în acest an și acum trebuie să-mi depun memoriu pentru a putea juca la o a treia. Ambele echipe s-au desființat, atât Berceni, cât și Pâncota. E o situație complicată, dar sper să pot juca pentru că eu n-am avut nicio vină pentru desființarea lor.

– Dar cum a reușit o echipă ca Șoimii să ajungă în Liga a 2-a?

– Pentru că a avut și oameni extraordari. Singurul om care a tras acolo să fie bine echipa, să fim bine noi, m-a ajutat și pe mine foarte mult a fost Liviu Ile. A venit cu bani de acasă, știe foarte multe din cele întâmplate acolo. E un om de nota 200, care a fost aproape de toți jucătorii. Nu mai vorbim de Pavel Piroș (n.r. fostul președinte al echipei) care a sponsorizat foarte mult echipa. Ne-a adus echipamente, că nici echipamente de antrenament nu aveam.

Răzvan Alexandru Stavarache în centru cu numărul 9

MUGUREL ILISEI: „DACĂ-I DĂDEAM DOUĂ PALME CARE ERA PROBLEMA? EU SUNT COMUNIST”

Mugurel Ilisei a avut o reacție de-a dreptul surprinzătoare când a fost întrebat de această situație și spune că nu e nimic anormal în a-ți amenința și înjura un jucător.

– Domnule Ilisei, avem o înregistrare cu dumneavoastră în care vă amenințați fostul jucător Alexandru Stavarache.

– Îl ameninț? Cum adică îl ameninț?

– L-ați înjurat de câteva ori și apoi i-ați spus că-l luați la palme.

– Așa! Și vi se pare ceva ieșit din comun?

– Mi se pare ceva ieșit din comun să-ți înjuri și să-ți ameninți un jucător.

– Păi dacă un puțoi de 17-18 ani își permite să plece de la echipă după o săptămână… I-am dat telefon, l-am rugat frumos să vină la echipă, dar el mi-a spus să-i plătesc două salarii în avans. Normal că te apucă pandaliile. Normal că te apucă nervii. I-am zis că el n-a demonstrat nimic până acum în fotbal. Și m-a scos din sărite. Și dacă-i dădeam două palme care era problema? I le dădeam părintește.

– Nu știu dacă se face tocmai așa meseria dumneavoastră.

– Eu așa sunt. Sunt mai comunist. Eu am crescut în comunism și îmi place ordinea și disciplina. Un copil de 18 ani să vină să-mi ceară două salarii în avans… El n-a demonstrat nimic în fotbal și a fugit de la echipă.

– De ce n-ați mers pe calea legală să-l suspendați?

– Dar nu m-a mai interesat să-mi bat capul cu cine? Cu un jucător de fotbal, nu cu un fotbalist.

– El spune că nu i s-au îndeplinit niciun fel de condiții. Că nu avea masă adecvată, teren de antrenament nu aveați, salariul nu și l-a luat.

– Nici eu n-am primit vreun salariu. Haideți s-o lămurim. Șoimii n-a fost dată afară din campionat din cauza lui Massone. Primul salariu urma să fie plătit pe 25 octombrie, conform contractului. Nou am fost excluși din campionat pentru că grupele de copii și juniori nu s-au mai prezentat la meciuri. Domnul Piroș a promis că se va ocupa de copii.

– Dar despre faptul că contractul lui Stavarache n-a fost înregistrat la FRF ce spuneți?

– E imposibil. Dacă n-a fost înregistrat la FRF cum joacă? Ca amator?! Puteți să verificați

– Am verificat și nu are contractul la FRF.

– Nu e înregistrat? Chiar m-ați lăsat mască acum. Nu m-am ocupat eu cu înregistrarea contractelor. De ele s-a ocupat Ilea și nu mai știu cum se numea, era omul domnului Piroș. Ilea (n.r. Liviu Ilea) și cu Dorin Micșa s-au ocupat. Dar eu eram la FRF în ziua în care Stavarache a semnat contractul. Eu i-am dat contractul lui Ilea și eu am plecat, el a rămas la coadă.

– Am înțeles că Massone n-a fost trecut în acte ca reprezentant al clubului, dar în contractul lui Stavarache apare semnătura și numele lui.

– Nu domne! A fost înaintată o adresă la FRF de domnul Piroș în care clubul e reprezentat de Angelo Massone în calitatea de președinte. Eu personal am înregistrat-o la registratură. Ei au făcut un contract de preluare a clubului și actele urmau depuse la judecătorie.

– Mai aveți ceva să spuneți legat de acest caz?

– Stăm să ascultăm un jucător de fotbal… Eu nu l-am amenințat, i-am zis că dacă-l văd îi dau și două palme pe care și le merită.

– Totuși, nu cred că merită cineva bătut.

– Domnule, eu sunt comunist! Suntem în democrație? Ce, în democrație nu avem voie să dăm palme fotbaliștilor? Nu eram un om străin, eram președintele lui. Eu m-am tot rugat de el, dar când am auzit că-mi pune condiția să-i dau două salarii în avans am văzut negru în fața ochilor.

– Înțeleg ce spuneți, dar de ce nu ați mers pe calea legală și ați recurs la înjurături și amenințări?

– I-am zis că-i dau două palme. Asta e amenințare? Eu am prieteni mulți la Gazetă, sper să nu dați toată porcăria asta cu Stavarache. Dar până la urmă nici nu mă interesează. Dar să ascultați un om ca Stavarache mi se pare așa…

– Vom publica totul, nu avem de ce să ne ascundem. Fiecare om are drepturi, nu contează că-l cheamă Stavarache sau Ilisei. Asta-i meseria mea, nu pot băga mizeria sub preș.

– Asta-i mizerie? Păi ce jucător e ăsta? Unde a jucat ăsta? Cine e Stavarache, domnule?

– În primul rând e om și are drepturi pe care trebuia să i le respectați!

– I le-am respectat. Dar pentru ce să primească salariu dacă a plecat de la echipă după două săptămâni. În România trebuie ordine și disciplină dacă vrem să mai ajungem undeva.

Mugurel Ilisei este un fost arbitru, impresar și, între 2013-2014, manager sportiv la FC Vaslui. Acesta a adus în România jucători precum Carlos Toja, Ricardo Pedriel, Adailton sau Piovaccari. Tot Ilisei l-a adus în România și pe antrenorul Italian Giovanni Pisano, fostul tehnician al lui FC Caransebeș, care a fost suspendat 9 luni de Comisia de Disciplină a FRF pentru că a încercat să facă blat la meciul Unirea Târlungeni- FC Caransebeş, scor 1-1.

FRF A REACȚIONAT: ”E O SITUAȚIE SPECIALĂ”

În urma solicitării GSP.ro, FRF a confirmat faptul că Alexandru Răzvan Stavarache nu are contractul înregistrat la Federație și admite că situația jucătorului e una specială:

„În evidențele noastre, jucătorul Răzvan Alexandru Stavarache este legitimat la clubul ACS Șoimii Pâncota prin Acord de Transfer. Clubul nu a solicitat FRF – Departament Competiții înregistrarea vreunui Contract de muncă sau a unei Convenții civile. Răzvan Alexandru Stavarache are statut de jucător amator și, pentru a evolua în jocuri oficiale, acesta nu este condiționat de înregistrarea unui Contract de muncă cu echipa la care este legitimat.

Conform ROAF, într-un an competițional, un jucător se poate legitima sau transfera la maxim trei cluburi. În timpul acestei perioade jucătorul are dreptul să joace în meciuri oficiale pentru numai două cluburi. Având în vedere că aceasta este o situație specială, organismele jurisdicționale ale FRF sunt abilitate în soluționarea acesteia”.

Sursa: gsp.ro

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email