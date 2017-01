După ce a pierdut „trenul” spre Liga 1, Cocină vine să promoveze cu Sebișul: „Nu acceptăm alt obiectiv, am înțeles că avem toate condițiile”

Având evoluții constant bune la nivelul ligilor doi și trei, Daniel Constantin Cocină avea tot dreptul să spere la un loc în lotul Pandurilor Târgu Jiu, în varianta pe avarii. De altfel, atacantul de 21 de ani s-a antrenat sub comanda lui Flavius Stoican până în preziua plecării echipei gorjene în cantonamentul din Antalya, dar a rămas pe dinafară.

Cum la Pandurii II a demonstrat deja tot ceea ce a avut de demonstrat, olteanul a acceptat pe loc oferta Sebișului. „Nu pot ascunde faptul că am rămas destul de dezamăgit de faptul că nu am plecat și eu în Turcia. Cu tot respectul pentru băieții din lot, pe care-i cunosc foarte bine și pe care-i apreciez, cred că aș fi avut și eu un loc. Când erau Hora, Nistor, Țucudean sau Herea la echipă am înțeles că era greu să prind minute în Liga 1, dar acum? În fine, le urez baftă colegilor mei și, până la urmă, trebuie să le mulțumesc și celor de la club că mi-au dat șansa să mă bat pentru un obiectiv important în acest sezon”, spune fotbalistul cu profil ofensiv, împrumutat de gruparea gorjeană la Sebiș până în vara anului 2018.

În momentul discuției noastre, Cocină era încă pe drum spre Sebiș, dar și-a luat toate informațiile despre noua sa echipă. „În primul rând, am vorbit cu domnul Călin Cojocaru, care mi-a spus că are mare nevoie de mine. Vin să joc constant la Sebiș, în așa fel încât să mă ajut pe mine, dar și clubul. Îi mai cunosc pe Avramescu și Săulescu, ambii mi-au spus că avem toate condițiile la Sebiș, condiții de promovare. Nu acceptam să joc pentru un alt obiectiv la nivelul Ligii a 3-a”, a mai spus noua achiziție a liderului din C4.

În ultimul an și jumătate, Cocină a avut trei echipe, înscriind 20 de goluri: 3 pentru U. Cluj, în Liga a 2-a, 9 pentru Pandurii II și 8 pentru Metalurgistul Cugir, în eșalonul trei. În formula 4-2-3-1 folosită de Călin Cojocaru la Sebiș, Cocină poate evolua oriunde în linia de trei din spatele vârfului. Tot azi, la Sebiș mai ajunge și fundașul central, George Bârsănel, care a îmbrăcat tricoul Berceniului în liga secundă în stagiunea de toamnă.

