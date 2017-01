Arnăutu a refuzat UTA: „Mi-e greu să plec de la Luceafărul, din vară schimbăm și noi obiectivul”

„Operațiunea atacantul” se dovedește destul de dificilă pentru echipa fanion a Aradului. Deși pe masa utiștilor au sosit destule propuneri, Laurențiu Roșu nu dorește să meargă pe mâna unor fotbaliști care nu întrunesc toate criteriile (tehnico-tactice, fizice, caracteriale, abilitatea de acomodare, plus raportul calitate – preț).

Ieri, vă spuneam că utiștii l-au refuzat pe Costea, însă nici brazilianul Wellington Carlos da Silva, care în România a mai jucat la Concordia Chiajna și Pandurii Târgu Jiu nu a avut o soartă mai bună. De altfel, nici pista târg-mureșeanului Ciolacu nu a mai fost urmărită, în timp ce timișoreanul Marco Enciu (ex. ACU, Poli, Reșița, Farul, Rapid Suceava, Brăila) plecase deja în Italia, în Serie D.

Având de partea ei tradiția, stabilitatea financiară și obiectivul promovării, UTA a sperat să-l convingă pe golgheterul celor de la Luceafărul Oradea să schimbe echipa în Liga 2-a. Sergiu Arnăutu a refuzat, până la urmă, politicos oferta arădenilor și asta pentru că: „Cei de la Luceafărul au fost foarte corecți cu mine, mi-e greu să plec, mi-ar părea rău să îi las acum, mai ales că, din câte am înțeles, din vară schimbăm și noi obiectivul. Le mulțumesc și celor de la UTA că s-au gândit la mine, am avut ceva discuții în această săptămână, doar că am decis să rămân aici. A contat și părerea familiei, căci ne simțim bine la Oradea. Nu mă sperie nici concurența lui Matei. Dimpotrivă, mă motivează. E un fotbalist bun, va juca cine merită sau, de ce nu, vom juca ambii”, ne-a declarat atacantul de 27 de ani, cotat la 175 de mii de euro pe transfermarkt. Petrolul, Chimia Brazi, CS Turnu Severin, CS Mioveni, CSM Râmnicu Vâlcea, FC Tiraspol, Juventus București și FC Baia Mare sunt celelalte formații din cariera atacantului de 27 de ani. În cele 31 de partide disputate în tricoul Luceafărului în ultimul an (în ligile trei și doi), Arnăutu a înscris nu mai puțin de 17 goluri.

FOTO: bihon.ro

( 1 ) Îmi place ( 1 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email