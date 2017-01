Mitrea, cea mai importantă achiziție a Zăbraniului: Abrudean a avut 16 jucători la dispoziție în ziua reunirii

Divizionara a patra „roș-albă” de pe Mureș parcurge un sezon de tranziție. La mijlocul turului, Adrian Abrudean l-a schimbat pe banca Zăbraniului pe Leo Pința, găsind un anumit echilibru. Victoria e „regina” remizelor, cu șase astfel de rezultate și un loc 9 ce, deocamdată, o face să privească mai degrabă în urmă decât în sus.

Teoretic, în această iarnă, „Știli” are posibilitatea să facă un lot cât mai aproape de gusturile sale, dar – bineînțeles – în anumite limite. Campania de achiziții a început, practic, de la finalul anului trecut, când Zăbraniul a obținut acordul verbal al lui Alex Mitrea (foto). Portarul nu a mai dorit să continue la divizionara secundă, ASU Poli, și de acum e sigur că va apăra buturile Zăbraniului. Fostul utist a fost prezent la reunirea de aseară, alături de alți 15 jucători. Celelalte noutăți au fost mijlocașii Cristian Gabor (ex. Atletico și Aqua Vest) și Gabriel Hancsak (ex. Vladimirescu și Ineu), dar și atacantul Alin Goldiș (venit de la Victoria Nădlac). Mai trebuie consemnată și revenirea lui Daniel Oberșterescu, fundașul central timișorean care a apărat culorile grupării prezidate de Tibi Nicula stagiunea trecută.

În afara oltenilor Stancu și Dragomir, care au părăsit echipa imediat după finalul turului, la Zăbrani nu vor mai continua nici doi dintre cei mai vechi componenți ai lotului. „Claudiu Hodan ne-a spus că dorește să se retragă, iar Adrian Brutyo merge la Dorobanți. Le mulțumim ambilor pentru tot ceea ce au făcut la Zăbrani. Eu mi-aș mai dori în lot doi juniori, dar suntem deschiși pentru orice achiziție ce ar aduce un plus lotului. Ne propunem să creștem ca și joc în această primă jumătate de an și să obținem rezultate mai bune decât în tur. Cred că un loc în prima parte a clasamentului e la îndemâna noastră”, spune Abrudean.

Pe perioada iernii, fostul mijlocaș va conduce câte două antrenamente pe săptămână, primul meci amical fiind programat de abia pe 11 februarie, cu Ineul. Este posibil ca acea zi să fie ultima dintr-un cantonament de o săptămână ce ar putea avea loc la Moneasa, dar încă sunt discuții în această privință cu conducerea clubului. Mailat, Curtici și Sântana sunt ceilalți adversari din amicale.

