Handbalul și strugurii acri

Am văzut vineri seară două meciuri de handbal, unul la feminin, CSM București – Larvik, în grupele principale ale Ligii Campionilor, și altul la masculin, Croația – Norvegia, în semifinalele Campionatului Mondial. A fost o alegere normală, având în vedere că îmi place handbalul și, în plus, vorbim de un nivel de top al acestui sport foarte spectaculos.

Tocmai că este un nivel înalt, încă mă minunez că România are o reprezentantă aici, în condițiile în care echipele noastre de club, indiferent de sportul despre care vorbim – mă refer aici la cele cu expunere mediatică -, stau de obicei în anonimat. Iată că se poate face și un proiect de anvergură în România, certificat de altfel prin faptul că CSM a câștigat Liga Campionilor în sezonul trecut.

Meciul cu Larvik a fost unul cu răsturnări spectaculoase de situație, așa cum se întâmplă de obicei la acest nivel – știm de la fotbal -, iar CSM a smuls în cele din urmă un egal, marcând ultimele trei goluri ale partidei care s-a încheiat cu scorul de 26-26. Cine a pariat pe egal, s-a făcut om, pentru că la bet365, de exemplu, cota la pariuri pentru un rezutat de egalitate era de 10.

La finalul meciului, așa cum se obișnuiește, apar analiștii care diseacă partida și ne spun ce a fost bine și ce nu. Dincolo de aprecierile tehnico-tactice, s-a discutat după meci un aspect interesant, și anume acela că e frumos ce face CSM, însă parcă „am vrea mai multe jucătoare române în echipă”. Vai, ce patriotism sadea! Dar cine le oprește pe jucătoarele române să ajungă la CSM? La un asemenea nivel, totul se face pe valoare, iar la echipă ajung handbalistele cele mai valoroase pe care și le permite clubul. Desigur, ar fi ideal să avem o echipă formate doar din românce, însă nu trebuie să confundăm formația de club cu naționala. Conducerea unui club își face calculele așa cum știe mai bine pentru a obține performanțe, iar în cazul în care consideră că trebuie să transfere din străinătate, atunci o face. Există destule jucătoare din România în lotul lui CSM, însă doar câteva reușesc să apară pe semicerc în meciuri cu încărcătură mare, iar antrenorul Roșca, român get-beget, știe probabil mai bine de ce mizează mai mult pe străine. Spre exemplu, în meciul cu Larvik, toate cele 26 de goluri au fost marcate de jucătoare din străinătate, cu mențiunea că în poartă Paula Ungureanu a jucat excelent în partea a doua a întâlnirii.

Dincolo de a ne întreba de ce nu avem mai multe românce printre titularele CSM-ului, să ne bucurăm că România are o echipă de handbal feminin care joacă la cel mai înalt nivel al Ligii Campionilor. Dacă am fi avut la fotbal o astfel de echipă, să zicem pe Steaua, probabil că am fi închinat oasanale de dimineața și până seara și nu ne-am mai fi întrebat de ce joacă Muniru și nu Achim sau Boldrin în loc de Popescu. Atunci am fi vorbit despre strategie genială, despre imaginea pe care Steaua o face României și așa mai departe.

Foto: www.flickr.com

