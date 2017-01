Handbal Club Beldiman, un nou proiect al Aradului în sportul cu mingea pe semicerc

De ani buni handbalul arădean e într-o stare de amorţeală execrabilă. S-au tot încercat proiecte, care au dispărut cum au apărut. Mai sunt ceva încercări, unele cu un oarecare trecut, dar parcă nimic nu reuşeşte să spargă câteva bariere ce par de netrecut.

Încearcă acum să fie mai mult decât ne-am obişnuit Handbal Club Beldiman. Un proiect ambiţios, început de soţii Adriana şi George Beldiman (foto), foşti sportivi, care ştiu ce înseamnă performanţa. Din noiembrie a început activitatea acestei grupări, proiectul fiind gândit pe termen lung.

„Din dorinţa de a readuce în Arad handbalul de performanţa şi a descoperii şi forma noi talente, în noiembrie 2016, împreună cu soţia mea, am reuşit să deschidem clubul. În urma selecţiilor am observat dorinţa copiilor de a practica handbalul şi în prezent avem două grupe, la Arad şi la Lipova, cu câte 50 de copii fiecare. În perioada 4-8 ianuarie am fost la Turda, într-un minicantonament, ocazie cu care, împreună cu copiii de la echipa Potaissa Turda, s-a disputat primul joc de handbal într-o salină (Salina Turda). În perioada 24-26 februarie suntem invitaţi la Memorialul <<Ioan Deteşan>>, tot la Turda, turneu unde vin în jur de 350-400 de copii din toată ţara. Vom continua selecţia de copii şi de la 1 martie, având în proiect să începem şi cu o grupă de babyhandbal (4-6 ani)”, spune George Beldiman, fostul jucător al echipelor arădene Constructorul, Strungul, Vagonul şi Arbema Mureşul, care a avut şi o experienţă sportivă în Germania.

Arădeanul e fost reputat arbitru de Liga Naţională, iar în prezent face parte din corpul observatorilor FR de Handbal.

