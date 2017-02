FRF-ul ar trebui să trimită opt camere video grupărilor arădene, jumătate numai UTA-ei

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 25 ianuarie a aprobat în unanimitate de voturi încheierea unui contract de achiziție pentru camere video în valoare de 53.000 de euro (TVA inclus), la propunerea administrației FRF.

Fiecare membru afiliat va primi din partea Federației Române de Fotbal o cameră video pentru filmarea tuturor meciurilor indiferent de competiție, juniori, Liga 3, Liga 2, feminin și futsal. Echipele gazdă au datoria de a filma partida, urmând ca înregistrarea să ajungă și la clubul oaspete. Acest proiect al FRF va avea multiple beneficii: monitorizarea jucătorilor, monitorizarea arbitrajelor, o bază de date completă pentru toți antrenorii, evitarea speculațiilor înainte și după disputarea partidelor.

Aplicat la județul nostru, înseamnă că opt dintre camerele video vor ajunge în curtea grupărilor arădene. Jumătate dintre ele i se cuvin clubului UTA, pentru filmarea partidelor de acasă de Liga 2-a, Liga 3-a și cele două dispute din Liga Elitelor. Este, totuși, posibil ca formațiile Under 19 și Under 17 ale „roș-albilor” să primească o singură cameră și asta pentru că ele își desfășoară partidele pe puncte sub forma cuplajului. Național Sebiș, Lunca Teuz Cermei, plus grupările feminine CS Ineu și AC Piroș Security vor primi și ele câte o camera video.

Modelul a fost implementat de un an de zile la AJF Arad , divizionarele patru având obligația de a-și filma partidele de pe teren propriu. Următorul pas este dotarea cluburilor cu câte un laptop, în așa fel încât rapoartele de joc să fie încărcate online.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email