Scopul principal al experimentelor lui Roșu: Atribuirea posturilor pentru noile achiziții

UTA a disputat două amicale în această iarnă fără a cunoaște gustul victoriei. Întâlnind formații mai slab cotate, din eșaloanele inferioare (Cermeiul și pe TSV Steinbach, deși nemții din Liga a 4-a nu pot fi subestimați ca și profesioniști), arădenii au plătit puțin tribut și experimentelor, pe care – de altfel – antrenorul e îndreptățit să le facă în acest moment al pregătirii.

Practic, Laurențiu Roșu încearcă să le găsească noilor veniți cele mai bune în locuri într-o posibilă formulă ideală pentru partea a doua a sezonului. În afara macedonianului Mevlan Adili, care oricum nu a debutat încă în „alb-roșu” acuzând ceva probleme de sănătate și pare variantă de fundaș central la Alex Manea (care va fi suspendat la fiecare „galben” ce-l va încasa), „principalul” Bătrânei Doamne are de-a face cu fotbaliști polivalenți.

Cu ocazia testului cu Cermeiul, Dumitru Munteanu (foto 1) a evoluat fundaș dreapta. A făcut-o pe durata tuturor celor 45 de minute bifate în teren, pentru ca în repriza (prima) a confruntării cu TSV Steinbach să schimbe benzile la mijlocul terenului cu Michel Vlad. Astfel, Roșu are prilejul să-și dea seama unde fotbalistul, care în tur a înscris 8 goluri în contul Olimpiei din postură de „aripă” stânga, dă randamentul cel mai bun. Bineînțeles, ținând cont și de nevoile noii sale echipe la un moment sau altul al sezonului.

Apoi, de trei zile, fostul international poate uzita și de „arma” Robert Vîlceanu (foto 2). Stelistul are șansa să devină al doilea junior, după Celea, care nu e crescut la Arad și pe care UTA îl aruncă în luptă în campionat de la începutul proiectului, în 2014. Conform lui Laurențiu Roșu, care a lucrat cu Vîlceanu la Steaua din postura de „secund”, acesta poate evolua oriunde la mijlocul terenului în afară de „închizător”. Ținând cont de absența lui Tănase, care nu face parte din lotul „roș-albilor” în Spania ca urmare a accidentării la mână, este posibil ca fotbalistul de 19 ani împrumutat de ls Steaua să evolueze chiar pe postul de mijlocaș central, lângă Marius Chindriș. Deocamdată, cu TSV Steinbach, Vîlceanu a jucat pe banda stângă, dar s-ar putea să-l vedem în centru în disputele amicale ce urmează.

În fine, fiindcă nu are încă patru (nici măcar trei) atacanți de meserie în lot, stafful tehnic al UTA-ei a mai improvizat cu Andor, respectiv Stahl, în ofensivă, lângă Petre, respectiv Curtuiuș. „Important e că am folosit două formații complete, am văzut unii jucători și pe alte posturi pe care nu joacă de obicei. Am continuat pe aceeași linie, dar vedem ce se va întâmpla în meciurile următoare”, a spus Laurențiu Roșu după eșecul de ieri cu formația germană din Liga 4-a.

Probabil, odată cu apropierea de meciurile pe puncte antrenorul utist nu va mai utiliza două formule distincte de joc, câte una pe repriză, ci va oferi minute mai multe posibilor titulari. De menționat ar mai fi că Strătilă și Miron, neutilizați ieri, nu acuză probleme medicale și se antrenează normal.

Azi, jucătorii arădeni au avut programat un singur antrenament. S-a început cu o ședință de TRX și stretching, conduse de Ignacio Martinez Cabrera și Cristian Todea. A urmat antrenamentul tehnico-tactic, în care s-au exersat faze de atac și finalizare. La final, toată echipa a făcut recuperarea în apa rece a Mării Mediterane.

FOTO: UTA Media Design

