La 20 de ani, Ciocan, revenit de la Sebiș, crește media de vârstă a Ineului. 25 de fotbaliști trag tare la Moneasa

După cei de la UTA, care au decis să conteze in corpore pe grupa de 2001 antrenată de Sandu Gaica în Liga a 4-a, CS Ineu are cel mai fraged lot din primul eșalon județean. De duminică, la Moneasa, Cristian Sculici a cantonat nu mai puțin de 7 fotbaliști născuți în anul 2002, câte patru de 2001 și 2000, unul de 1999, trei de 1998 și doi de 1997. Vorbim, astfel, despre nu mai puțin de 21 de jucători sub 20 de ani și anume: Alexandru Pușcaș, Dorin Ardelean, Denis Mariș – portari, Iosif Kotroczo, Bogdan Tîrban, Alexandru Karmanoczky, Florin Nemțanu, Aurelian Herlo, Sebastian Dragoș, Daniel Timiș, Marius Dodu, Rareș Jilavu, Denis Florea, Raul Udrescu, Răzvan Ruja, Andrei Gavrilă, Laurențiu Dehelean, Florin Olar, Denis Mâneran, Gheorghe Mașniță și Raul Belei – jucători de câmp.

Chiar ieri după-amiază s-a alăturat lotului și Darius Ciocan, cel care la 20 de ani poate fi numit unul dintre cei mai experimentați jucători ai lotului. Fotbalistul de bandă dreaptă de la Brad are destule partide la nivelul Ligii a 3-a și revine din împrumutul de la Național Sebiș după numai o jumătate de sezon și două săptămâni din pregătirea de iarnă. În rest, Paul Călăcean are 23 de ani, Florentin Spătaru – 24, iar Georgian Hulbăr e veterenul zărăndanilor la poalele Munților Codru Moma la 26 de ani. La fel de adevărat este că cei mai experimentți fotbaliști ai lotului: fundașul Dușan Iaroș, mijlocașul Marcel Ponta și atacantul Alin Gligor au program separat de pregătire și asta pentru că serviciul și familia nu le-a permis să urce în cantonament.

Primul antrenament al zilei în cantonamentul Ineului începe la ora 7,45, al doilea la 10,30, iar ultimul la ora 16,00. Alergările spre cabanele Izoi și Dallas fac parte zilnic din meniu, iar jucătorii mai văd și mingea pe terenul acoperit cu zăpadă din Moneasa. După cum se știe, Hotelul „Parc” oferă condiții excelente de recuperare după efort, dar și o sală de forță și una de ședințe, pentru discuțiile cu caracter tehnic și tactic gândite de Sculici. „Prin venirile lui Gligor, Ponta, Călăcean și chiar Ciocan am reușit să creăm un echilibru relativ între jucătorii foarte tineri și cei cu ceva experiență competițională. La Moneasa se pregătesc în special juniorii, e important că am atât de mulți la dispoziție, unii dintre ei aflați la primul cantonament. Am pornit pe o linie trasată prin colaborarea cu Academia Ladislau Brosovzky, ne ținem de ea, sperând ca prin antrenamente și jocuri să creștem cât mai mulți tineri”, a spus antrenorul Cristi Sculici.

Delegația ineuanilor la Moneasa îi mai cuprinde pe doctorul Nicolae Pavel, directorul sportiv, Ionuț Benea și președintele Adrian Palade. Acesta din urmă se mai află în discuții cu doi dintre juniorii care au evoluat cu Pîncota pe scena eșalonului secund în toamna anului trecut. Stagiul centralizat al ineuanilor se încheie sâmbătă.

