Primarul Malița – la reunirea unui lot întinerit al Felnacului. Șase juniori noi, sub comanda lui Cuedan

Ziua de naștere a președintelui Dan Ristin a coincins cu primul antrenament al anului pentru Victoria Felnac. La reunirea lotului a fost prezent și primarul comunei de pe Mureș, Ioan Malița, care a reafirmat susținerea autorităților locale pentru fenomenul fotbalistic și le-a urat baftă fotbaliștilor aflați – de altfel – în obiectiv după turul ediției 2016-2017 al Ligii a IV-a. „Prezența domnului primar, alături de președintele nostru, chiar a fost un gest frumos, un semnal de stabilitate pentru noi. Ca și club, Victoria Felnac își propune să progreseze an de an, iar fotbalul e dator să contribuie prin rezultate și un joc bun”, spune Dan Cuedan.

Față de stagiunea de toamnă, antrenorul lui VI-FE nu-i mai are la dispoziție pe Istin, Vidac, Gîdea, Nichituț și Isac, dar contează pe alți șapte fotbaliști noi. Între aceștia, doar Marko Brozbic e din categoria jucătorilor experimentați și vine să acopere plecarea căpitanului Vidac. În rest, Cuedan și-a dat girul pentru nu mai puțin de șase juniori: utiștii Adam, Cociuba și Onița (via Sîntana), Țugulescu (ex. Pîncota), Petri (ex. Giarmata) și Olariu (ex. Minerul Anina). „Vorbim despre fotbaliști tineri, care pot progresa jucând constant într-o competiție de seniori de un nivel destul de bun. Cred că în calitățile tuturor, altfel nu mi-aș fi dat acceptul pentru venirea lor. Chiar dacă, poate, la prima vedere se poate spune că au plecat doi-trei fotbaliști titulari și, cu excepția lui Marko (n.a. Brozbic) au venit doar tineri, eu zic că potențialul echipei nu scade. Mă bazez pe dorința de afirmare a acestor puști, pe puterea lor de muncă, dar și pe faptul că avem destui fotbaliști polivalenți în lot, care îți pot rezolva ție, ca antrenor, enigmele de ordin tehnic sau tactic. Și aici mă refer în special la Dubeștean, Moisă, Sabău sau Popa, care pot evolua fără probleme pe cel puțin două-trei posturi”, a adăugat Cuedan.

„Principalul” Felnacului mai are programat și azi un antrenament, iar mâine echipa sa merge la Peciu Nou (Liga a 4-a Timiș) pentru primul amical al iernii. Săptămâna viitoare e una cu trei antrenamente și testul cu UTA II, pentru ca în a treia săptămână de pregătire, Dan Cuedan să conducă zilnic un antrenament. Poli II, Cermei, Sântana și – probabil – Ripensia și Poli Under 19 vor fi ceilalți adversari din amicale. „Tot ce-mi doresc în perioada următoare este ca jucătorii să fie sănătoși, pentru a putea munci. Avem deja probleme cu Nichici și Butura, cu mențiunea că acesta din urmă este în plin proces de refacere după operația suferită pe finalul anului trecut la genunchi. Obiectivul sezonului este unul dintre locurile 1-8. Acum suntem pe 6 și cred și sper că vom mai urca la primăvară”, a încheiat Cuedan.

