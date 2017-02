Pecica e și ea finalistă la campionatul județean de sală după o finală cu 14 goluri

Parchetul de acasă, de la sala de sport din Pecica, i-a purtat noroc Progresului. A fost un turneu extrem de spectaculos, cu multe goluri, răsturnări de situație și situația inedită în care a fost pus Ovidiu Coman. Fiindcă Andreea Șușcă a acuzat o stare de rău, vicepreședintele AJF a băgat din nou fluierul în gură conducând, alături de Dinu Dobîndă, fazele finale ale turneului. Până una alta, să trecem în revistă rezultatele din grupe:

Clasamente

Meciuri de clasament și fazele finale:

„Poker” pentru ex-ul Drîglă, „triplă” pentru Arsene

În mare parte, finala turneului de la Pecica a fost decisă de doi fotbaliști. Este vorba despre Robert Drîglă, jucător care a venit sub comanda lui Dorel Mutică chiar de la finalista de azi, Unirea Șeitin, autor a patru goluri și Mirel Arsene. Căpitanul „galben-albaștrilor” a înscris și el trei goluri, restul reușitelor purtând semnătura lui Ewald Wild și Alexandru Vasilca. Scorul final a fost 9-5 pentru pecicani, pentru ca în cealaltă tabără omul de gol să fie Corbu. „Raporturile de forță au fost clare încă din start. Știam că ne vom reîntâlni cu Șeitinul în finală, după ce am remizat cu ei în grupă. În final, am câștigat meritat, contând pe cea mai experimentată echipă de la acest turneu. Mergem la turneul final cu gândul la locul 1”, a transmis Cristi Pilan, noul director sportiv al Progresului Pecica. Pe lângă Drîglă, alte două proaspete achiziții au evoluat azi, Martin Isac și Alexandru Petrilă, acesta din urmă fiind un mijlocaș central provenit de la Semlecana Semlac. Portarul Alexandru Iosub, Darius Dolga și Claudiu Grăjdean sunt ceilalți pecicani utilizați azi.

