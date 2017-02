Șimandul, câștigătoarea „zonei” de la Satu Nou. Antrenorul – jucător – unul dintre marcatorii finalei

A fost weekend plin în ediția 2017 a campionatului județean de fotbal în sală. Dintre cele opt turnee, trei au avut loc ieri (la Vladimirescu – campioană Dorobanți și Pecica – campioană Progresul Pecica) și azi, la Satu Nou. Favorita și-a și tăiat partea leului, deși supriza Pilu sau Socodorul au ținut și ele aproape.

Până una alta, iată tabloul întrecerilor din grupe:

Clasamente

Meciuri de clasament și fazele finale:

Experiența întrecerii naționale…

…a fost unul dintre atuul celor de la Șoimii Șimand în finala contra celor de la Frontiera Pilu. Dani Mărcuș a aliniat destui fotbaliști de 18 și 19 ani, dintre cei din echipa Under 19 ce evoluează campionatul național de futsal. Ultimul act a fost decisă, însă, de jucătorii mai experimentați, Mărcuș și Rafila, pentru un sec 2-0. „Am avut un joc destul de bun, copiii, ajutați de câțiva jucători mai experimentați, făcând o foarte bună repetiție pentru meciurile oficiale. Ne bucurăm că am ajuns la turneul final, deși până atunci, am mai dori să participăm și la zona de la Gurahonț”, ne-a declarat Dani Mărcuș, antrenor și jucător la Șimand, unde a contat pe: Răzvan Stanciu – Adrian Cuc, Claudiu Ujoc, Denis Sferdian, Denis Cordoș, Adelin Rafila, Liviu Buligă, Ioan Ardelean, Cosmin Petrila și Emil Lasc. Director de competiție a fost Andras Mako, vicepreședinte al AJF Arad, arbitrii întrecerii fiind Ion Ardelean și Eusebiu Crîsta. Primarul Tiberiu Haasz și familia Cernuș, Emeric și Kati.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email