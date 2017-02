Pecica culege talentele zonale: Ex. utistul Puie – ultimul transfer

Sesizând că e dificil să aducă jucători care să se încadreze în politica clubului, bazată pe fotbaliști tineri, cu un bun raport calitate – preț, Progresul Pecica s-a orientat spre „elemente” din zonă. Beneficiind și de ajutorul lui Cristian Pilan, noul director sportiv al clubului, „galben-albaștrii” au obținut semnătura a celor mai interesanți fotbaliști din zonă. Este vorba despre Robert Drîglă, golgheterul Unirii Șeitin, Martin Isac, semlecanul care a jucat o jumătate de sezon la Felnac și Alex Petrilă, un tânăr „închizător” tot de la Semlecana.

Dar, zilele trecute, Dorel Mutică a mai primit un fotbalist important de la Nădlac. Este vorba despre Dan Puie, coordonatorul de joc al UTA-ei în Liga 2-a, pe vremea lui Ionuț Chirilă. „Sarcina mea din ziua în care am venit la Pecica, pentru președintele Dorel Găvruță, a fost să acopăr posturile deficitare cu 5 fotbaliști. Patru ținte au fost atinse, mai rămâne să rezolv doar problema portarului. Și tot pe această cale, aș dori să le mulțumesc celor de la Victoria Felnac, fiindcă au înțeles alegerea mea. Timp de un an de jumătate, am avut o colaborare excelentă cu președintele Dan Ristin, antrenorul Cuedan și toți băieții. Le doresc multă baftă în continuare, iar în meciul direct cel mai bun să câștige”, transmite Cristi Pilan.

După turneul de sală desfășurat chiar la Pecica, Progresul a devenit finalistă la campionatul județean de fotbal în sală, alături de Sântana, Curtici, Dorobanți și Șimand.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email