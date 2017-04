Trei echipe arădene au participat la selecția pentru formarea reprezentativei județene Under 14. Oprescu e referent zonal din partea FRF

Printre amicale la toate nivelurile, terenul „Șega” a găzduit ieri și o acțiune de selecție pentru formarea selecționatei județene Under 14 la fotbal. La inițiativa Comisiei de Copii și Juniori din cadrul AJF Arad au participat grupele celor de la UTA, Academia Ladislau Brosovzsky și Viitorul Arad, care s-au duelat între ele timp de 40 de minute.

Fotbaliștii care s-au întrecut în cadrul unor evoluții amicale, însă încrâncenate, pentru obținerea ulterioară a unui loc în selecționată au fost: D. Tărsan, A. Tărsan, C. Grec, A. Kiss, R. Botaș, L. Ana, R. Șerban, D. Jurj, C. Ardelean, R. Ardelean, A. Gavrilaș, D. Burz, V. Petrehele, E. Ohrinciuc, A. Țica și A. Zamă (Academia Brosovzsky), R. Ursoi, S. Onișor, A. Roșca, C. Vulturar, M. Bulzan, M. Merleoiu, A. Pătlăgică, D. Petruț, S. Stoica, R. Rotea, D. Măgulcan, V. Maxim, D. Țambor, M. Andrieș, S. Goian, I. Sterciuc, D. Ciubăncan, P. Andreescu, A. Mocan, L. Lazăr și R. Rigo (UTA), M. Miclean, C. Popa, S. Bortiș, A. Adamcsik, A. Perenyi, A. Narsesvici, M. Goldiș, R. Ristin, A. Welwiovuc, F. Domide, B. Balca, V. Balog, R. Brândușoiu și G. Bărsăuan (Viitorul Arad) dar și Deteșan, de la Progresul Peica și M. Moisa, de șa AS Vinga.

Rezultatele au mai puțină importanță, concluzia unui dintre „selecționeri” fiind următoarea: „Am văzut la lucru aproximativ 50 de copii într-o primă etapă a acestei selecții. Am dori, însă, să ne concentrăm și mai mult pe unele individualități, să le scoatem din echipele în care sunt obișnuiți să evolueze pentru a fi siguri că facem cele mai bune alegeri. O să stabilim cu Gabriel Hărduț, șeful Comisiei de Copii și Juniori din cadrul AJF, o dată la care vom face viitoarea acțiune de selecție”, ne-a mărturisit Radu Mărginean, unul dintre antrenorii desemnați să formeze selecționata Aradului Under 14, alături de Norbert Iozsa.

Un rol important îl are și referentului zonal al FRF, Dan Oprescu, care și-a format cu această ocazie o primă impresie asupra generației viitoare a fotbalului arădean și, implicit, național. Odată formată, selecționata arădeană va participa în perioada următoare la trialurile organizate de FRF în vederea formării lotului național de juniori Under 14.

