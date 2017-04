Muntean – Strătilă, cel mai des traseu utilizat cu Luceafărul: „Am avut posesie, ocazii, dorință, ne-au lipsit doar realizările”

Dincolo de studiul jocului pe care îl poate face orice spectator, utiștii au la dispoziție și statisticile „Inn Stat”, de care Laurențiu Roșu ține cont în analiza meciului și, implicit, în procesul de corectare a neajunsurilor. Nu mai departe de partida cu Luceafărul Oradea, ultima în care s-au pierdut puncte prețioase în lupta pentru locul 2, antrenorul arădean a primit semnale clare. „Statisticile ne arată la ce paramentri am fost la fiecare meci. De exemplu, duminica trecută, per total, am avut 63% posesie, iar între minutul 25 și 40 chiar 73%. Au fost și ocazii, atât din faze cursive de joc, cât și din cornere și lovituri libere, jucătorii nu pot fi acuzați că nu au vrut, că nu au încercat să dea totul pe teren. Dorință a existat, ne-au lipsit doar realizările, mai precis golurile. Echipe precum cele ca Luceafărul, supermotivate, ce se apără atent, cedează, sau cel puțin se deschid în momentul în care le dai un gol. Din păcate, noi nu am reușit, și, din păcate, am pierdut alte două puncte acasă după cele trei cu Brașovul”, a explicat tehnicianul „roș-albilor”.

Perioada modestă din punct de vedere al rezultatelor coincide cu forma mai slabă a lui Sorin Strătilă, omul care de multe ori a făcut diferența pentru UTA. Tot statisticele „Inn Stat” îi dau, oarecum, notă de trecere experimentatului mijlocaș de bandă dreapta. „Tot aud de jocul lui Strătilă, însă trebui să ştiţi că el cu Muntean au schimbat cele mai multe pase în meciul cu Luceafărul. Sigur, au lipsit realizările, dar asta e valabil pentru toți jucătorii, nu doar pentru Strătilă. Trebuie să insităm, să producem un joc și mai bun și neapărat să nu ne mai jucăm cu ocaziile”, a adăugat Roșu.

„Principalul” arădenilor a vorbit pe scurt și despre Dumitru Muntean, cel care a jucat doar în primul meci al anului, la Brăila, pe postul pe care a dat randament maxim la Olimpia. „Într-adevăr, el evoluase ca mijlocaș stânga la fosta sa echipă, dar poate evolua și ca fundaș dreapta. Eu zic că s-a descurcat bine cu Luceafărul, nu au fost probleme pe parte lui în defensivă. A încercat să-și aducă aportul și pe faza ofensivă, nu degeaba apare în statistică alături de Strătilă la capitolul cele mai multe combinații între doi jucători ai UTA-ei. Spre deosebire de noi, la Luceafărul traseul preferat a fost pasa de la portar direct pe vârful Matei, iar asta poate spune multe despre cum a decurs meciul”, a concluzionat Roșu.

FOTO: Ciprian Petcuț

