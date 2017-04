Arădeanul Dinu Maghici e scouter la FGA, agenția de impresariat a foștilor utiști Apostu și Caichjian

UTA a fost ultimul club din cariera de fotbalist a lui Bogdan Apostu, care – de altfel – și-a declarat iubirea eternă pentru culorile „alb-roșii”. În cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul echipei fanion a Aradului, fostul atacant a dezvoltat relații de prietenie în orașul nostru, care acum se transpun și în colaborări profesionale. De aproape doi ani de zile, Apostu a intrat în branșa impresarilor, înființând și o Agenție (Fusion Group Agency) ce s-a făcut deja cunoscută în România, dar și în campionate importante din Europa, Asia și America de Sud. Ieri, i-a propus o colaborare arădeanului Dinu Maghici, antrenor la copiii Viitorului și la seniorii Curticiului, cu trecut la puternica grupare continentală, FC Liverpool.

”Dinu Maghici, singurul antrenor român care a lucrat în oficial pentru FC Liverpool și, de asemenea, a lucrat cu jucători tineri în Statele Unite ale Americii, este oficial noul nostru scouter, parte din echipa FGA. Suntem absolut siguri că, odată cu pasiunea, experiența și dedicarea, va aduce un plus mare pentru echipa noastră în descoperirea de noi talente tinere! Bine ai venit Dinu!” – e anunțul postat pe pagina de Facebook a FGA.

Așadar, Maghici devine scouter pe zona de Vest a Fusion Group Agency. Bineînțeles, Aradul va fi privilegiat, atâta timp cât fostul fundaș, cu prezențe și el în tricoul UTA-ei, își desfășoară activitatea de antrenor în județul nostru. „Mă leagă o prietenie frumoasă și îndelungată de Bogdan, dar în fotbal acest aspect are mai puțină importanță. După propunerea de a fi antrenor secund la Academica Clinceni, pe care am refuzat-o din motive personale, acum mi-a propus o nouă colaborare. Aceea de a fi scouter pentru FGA, iar de data aceata am bătut pe loc palma. Bogdan Apostu a demonstrat deja prin transferurile făcute în ultimii doi ani că a devenit, poate, cel mai bun agent de jucători din România. Împreună am contribuit la ascensiunea lui Benjamin Kuku din Liga a 4-a până în Liga 1 și asta înainte ca proiectul FGA să fie demarat. Bogdan a ajuns la cel mai înalt nivel din România în ceea ce privește transferurile de jucători și sunt convins că împreună vom crește nivelul departamentului de Scouting al FGA, o companie deja cunoscuta la nivel internațional pe care Bogdan a creat-o și a dezvoltat-o împreună cu Ricardo Caichjian, și el un fost jucător al UTA-ei. Mă bucur și mă simt onorat sa fac parte din echipa lui începând de ieri”, ne-a declarat Dinu Maghici.

Printre jucătorii români impresariați de FGA, subiectul unor importante transferuri în țară și peste hotare se numără: Antal, E. Pap, Cordoș, G. Matei, Râpă, S. Buș, L. Buș, dar și străini care au trecut sau fac încă parte din loturile unor prim divizionare ca: Matulevicius, Willie Barbosa, Endrick dos Santos (FC Botoșani) sau Velayos (ASA Târgu Mureș). De menționat că FGA are un bazin de selecție larg în campionatele Braziliei.

