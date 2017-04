Himcinschi: „Meritam mai mult, dar greșelile să plătesc” v.s. Velici: „Puncte importante în fața unei echipe incomode”

Unirea Alba Iulia s-a oprit la două victorii consecutive, iar Sebișul avea să le bifeze la finalul confruntării de la Galtiu. Golul din penalty al lui Tulcan avea să fie decisiv, spre dezamăgirea antrenorului „alb-negrilor”. „Din punct de vedere al atitudinii și dorinței ne-am prezentat la fel ca și în celelalte jocuri. Dar în meciuri de acest gen, echilibrate, o greșeală în pune amprenta pe rezultatul final. Nu vreau să comentez arbitrajul, dar meritam mai mult în acest joc. Erorile, însă, se plătesc. Trebuie să învățăm din greșeli, suntem o echipă tânără și trebuie să creștem. Național Sebiș nu m-a impresionat în acest meci direct, nu a arătat ca o echipă de Liga a 2-a. La fel a fost și cu Industria Galda de Jos, dar dacă probabil că dacă sunt acolo sus în ierarhie își merită locul”, a declarat Adorian Himcinschi pentru ziarulunirea.ro.

Fiindcă stafful tehnic al Sebișului nu dorește să mai vorbească în presă până la finalul sezonului, impresiile confruntării cu „uniriștii” le-am aflat de la Gelu Velici. Rămas pe bancă etapa trecută cu Cermeiul, „decarul” Naționalului chiar a primit un post conform numărului de pe tricou. A jucat în spatele „vârfului” Tulcan și a obținut penalty-ul din care colegul său a înscris golul de trei puncte. „Faultul a fost clar, adversarul m-a agățat din spate. Meciul s-a jucat în condiții destul de grele, pe un vânt puternic și un teren nu prea bun, iar în față am avut o echipă destul de incomodă, ce s-a apărat bine și a pus ceva probleme pe contraatac. Dar, una peste alta, am fost echipa mai matură, ce a știut mereu ce vrea de la acest meci și a și obținut la final. Cele trei puncte sunt importante, ne dau moral și, vorba aia, victoriile aduc victorii. Trebuie să ne concentrăm pe meciul următor, căci nu există adversari buni sau răi. Cine ar fi spus că nu o s-o batem pe UTA 2 și, în cele din urmă, ne-am bucurat pentru un punct la cât de prost am jucat. Așa că e nevoie de concentrare și implicare maximă la fiecare meci, știm că vom avea de muncit, ca și azi, de altfel, și în fața Becicherecului”, a menționat Velici.

Fostul dinamovist a înscris de două ori pentru sebișeni de la revenirea de la Deva și nu mai e executantul loviturilor de la 11 metri. „Ce folos că anul trecut am dat 16 goluri și am terminat pe 4? Important este ca echipa să câștige cu sau fără golurile mele. Sigur, o să caut să dau gol sau goluri în fiecare meci, dar dacă se termină ca azi, cu trei puncte și reușita altui coleg, sunt cel mai fericit. Iar despre penalty-uri ce se zic. Era normal să las pe altul, fiindcă împotriva UTA-ei am ratat al patrulea consecutiv. Unul înainte de a pleca în vară, altul în Cupă, la Deva, și altul în amical în această iarnă. Dar, îmi pot ajuta echipa în multe alte feluri”, a adăugat atacantul timișorean.

Interesant este că delegația sebișenilor au revenit în această seară la „bază”, iar mâine dimineață vor avea programat un antrenament mai ușor înainte de a primi liber pentru restul weekendului.

