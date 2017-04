Calcule respectate: UTA III – Șoimii Lipova 0-4

Fiindcă în tur, echipa lui Sabău demola echipa a treia a „Bătrânei Doamne” cu ceea ce a rămas și acum scorul campionatului (10-0), utiștii au încercat să-și ia revanșa. Calculele nu le-au prea ieșit, fiindcă nu au putut lua jucători de la primele două garnituri, astfel că pe teren a intrat grupa de 2001 a lui Sandu Gaica, întărită cu Prună (20 de ani), Mureșan și Rogojan (18 ani).

Chiar și așa, „roș-albii” au început ceva mai bine. Au stat bine în teren, iar în minutul 9, Miculescu a reluat exact pe direcția lui Bujor din 10 metri. 12 minute mai târziu, Șimon a tras și el din careu, dar a făcut-o telefonat, fără emoții pentru goal-keeperul advers. Lipova a început să macine jocul după minutul 25 și au apărut și ocaziile. Mai întâi, Calvin a reluat cu latul pe colțul portarului, pentru ca apoi Mureșan să scoată și șutul lui Șulumberchean la colțul scurt și capul lui Trabalka. Echilibrul avea să-l rupă Adi Piț în minutul 32: șut în cros de la 25 de metri exact lângă bară. Scorul pauzei avea să fie, însă, 0-2. În minutul 43, Tomuț a centrat de pe stânga, iar Trabalka a înscris din semi-foarfecă, din 8 metri.

În partea secundă, ritmul a mai scăzut, câștigătoarea fiind – practic – stabilită chiar înainte de pauză. În minutul 58, Isac și Lazie au ajuns în poziții bune de șut, dar mingea s-a dus peste poartă de fiecare dată. Intrat și pe teren la pauză, Sergiu Popa a și-a reglat tirul cu o execuție cu stângul puțin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 68 să facă 0-3. Decarul Lipovei a găsit colțul din stânga al porții lui Mureșan cu un șut de la 17 metri. Trabalka a reluat apoi pe lângă, Vasinc a tras în portar, dar scorul a fost rotunjit în urma unui autogol. S. Popa a centrat în fața porții, Trabaka nu a ajuns la balon, iar E. Pașcu a trimis nefericit în proprie poartă. 0-4, rezultat final.

Sabău: „Avem meritul de a nu fi luat ușor meciul”

Lipovanii nu au putut conta pe Filimon și Gherghel, dar Sabău a avut destule „arme” la dispoziție. „Am întâlnit o echipă bunicică, de copii, care a pus mereu mingea jos și a încercat să paseze. Dar, avem și noi meritul de a-i fi tratat serios din primul până în ultimul minut și, în cele din urmă, nu s-a pus decât problema scorului. Asta mă bucură cel mai mult după acest meci, că am demonstrat că suntem profesioniști, nu am luat ușor meciul”, a spus Flavius Sabău, la finalul disputei cu puștii UTA-ei.

Gaica: „Era greu să ținem piept unei echipe cu jucători care au evoluat în primele trei ligi”

În partida din această dimineață am consemnat revenirea pe gazon pentru un meci oficial a lui Victor Prună. „Ținând cont că nu a mai jucat de 2 ani, s-a implicat excelent în joc, am fost plăcut surprins. Am înțeles că se antrenează bine, în curând va juca și mai bine. În rest, despre meci, ar puține de spus. Chiar dacă am fi deschis scorul la acea ocazie a lui Miculescu, era greu să ținem piept unei echipe cu jucători care au evoluat în primele trei ligi din România, Piț chiar la echipe importante din Europa. Dar, am dus destul de bine jocul, copiii au făcut tot ce au putut și nu am motive să fiu supărat. Dimpotrivă, am speranțe că împotriva echipelor de la locul 6 în jos putem face destule puncte”, a menționat și Sandu Gaica.

Fostul fundaș al „Bătrânei Doamne” a încrucișat armele cu foștii săi elevi din generația 1996, Kevin Trabalka (care a și marcat azi), Alexandru Simion, iar pe bancă a rămas și Dani Denuț. „Mi-aș fi dorit să joace mai sus la vârsta asta, dar mai au timp, sunt încă tineri. Știu că uneori ai nevoie și de șansă în fotbal, dar depinzi mult și de tine ca individ”, a adăugat Gaica.

Formații:

UTA III: Mureșan – Haloș, S. Spătar, Rogojan, E. Pașcu – Lazie (73 D. Hrezdac), Isac – Dumitru, Miculescu (75 M. Duma), Prună (85 Răzban) – Șimon ( 68 Tăședan).

Lipova: Bujor – Kocsis (76 Cotoc), Calvin, Bercu, Tomuț (46 Edu) – Piț (55 E. Pantea), Simion, Bier, Șulumberchean (46 S. Popa) – Vasinc, Trabalka.

Arbitri: Alin Bolcaș – Gabriel Hărdăuț, Adrian Vasile.

Observatori AJF: Iosif Manușov, Ovidiu Coman.

