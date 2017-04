Neagu: „UTA – previzibilă, însă nici noi nu ne găsim cadența. Echitabil, deși ocaziile mari ne-au aparținut”

Discursul antrenorului celor de la CS Afumați nu s-a schimbat prea mult față de avancronica partidei cu UTA. Remiza albă i-au confirmat toate pronosticurile lui Vasile Neagu, care – pe de altă parte – susține că echipa sa da totul și cu contracandidatele arădenilor la locurile 2 și 3.

„Nu pot decât să constat că am avut dreptate înainte de meci, în sensul că s-au înfruntat două echipe ce nu-și găsesc candența, fiind în căutarea unei forme sportive mai bună. Poate, lumea se aștepta mai mult de la UTA, dar ea nu ne-a surprins cu nimic. A fost previzibilă la construcția jocului, prin mișcarea lejeră a jucătorilor lor în teren nu aveau cum să ne surprindă nici cu trei atacanți. Rezultatul îl consider echitabil, deși ocaziile mari ne-au aparținut. Dacă Miron nu are valoare și experiență, poate am fi reușit să câștigăm. Acest 0-0 nu cred că mulțumește pe nimeni, dar cam atât pot cele două echipe în momentul de față”, a fost analiza succintă a tehnicianului ilfovenilor după confruntarea din această dimineață.

Neagu mai spune că echipa sa va da cu siguranță totul pe teren și în următoarele partide. „Vom aborda toate meciurile la victorie, indiferent cu cine jucăm. Dacă se va întâmpla să ajutăm indirect și UTA nu-mi displace, dar principalul nostru gând este să adunăm puncte pentru CS Afumați și să pregătim cât mai bine și sezonul următor”, a adăugat antrenorul „galben-albaștrilor”.

FOTO: Ciprian Petcuț

