Oprescu explică eșecul cu Ripensia: „Multe schimbări în formula câștigătoare din primele etape, dar am și dat peste o echipă foarte bună”

UTA II și Ripensia au repetat rezultatul din tur în această după amiază la Șiria, beneficiara punctelor fiind și de această dată formația timișoreană. Totul s-a decis în prima repriză, când teamul lui Steop și Trandu conducea cu un sec 4-0, golul lui Dinculescu contând doar pentru statistică.

Explicația eșecului a dat-o Dan Oprescu, antrenor la „satelitul” echipei fanion, alături de Cristi Păcurar, Adi Ungur și Vasile Sin. „Cel puțin în prima repriză, controlată fără dubii de Ripensia, jucătorii noștri au stat prea departe de adversari. Având spații, jucătorii lor au făcut diferența, profitând și de alte greșeli ale noastre. În partea a doua, odată cu schimbările efectuate, am schimbat fața meciului. Sigur, se poate spune și că Ripensia era deja cu sacii în căruță și nu a mai forțat, dar era important să avem reacție. Am marcat, am mai avut și alte ocazii, poate o diferență mai mică de scor ar fi reflectat realitatea din teren”, a spus tehnicianul.

Cele două eșecuri consecutive și un ultim loc în clasament sunt puțin alarmante, dar: „Atâta timp cât am aliniat o anumită formulă de joc am pus probleme și am adunat și puncte. Și azi am făcut multe schimbări în formula câștigătoare din primele etape, și, peste toate, am dat și peste o echipă foarte bună. Nu degeaba am spus și înainte de meci că îi apreciez evoluția. Trebuie să ne adunăm, să muncim mai mult, să recuperăm unii jucători și să revenim la echilibrul din startul returului”, a adăugat Oprescu.

Echipa secundă a „Bătrânei Doamne” are parte de două deplasări consecutive, la Reșița și Giarmata, iar apoi o găzduiește pe Cetate Deva.

