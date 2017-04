„Bomba” lui Puie a explodat pentru locul 3: Victoria Zăbrani – Progresul Pecica 1-2

Formația lui Mutică pare să se specializeze în victorii obținute în minutul 90 și după. Dacă în precedenta deplasare, la Curtici, Drîglă marca „repede” golul de trei puncte, prin minutul 80, au venit succesele semnate de Ponta și Puie la ultimele faze ale confruntărilor cu UTA III și Victoria Zăbrani. Lui Adrian Abrudean chiar nu îi vine să creadă că nu a scos niciun punct după: „Cea mai bună repriză de când antrenez această echipă”.

Dar, până la repriza a doua, dominată – într-adevăr – destul de clar de echipa gazdă să spunem că în primele 45 de minute, Pecica a fost ceva mai periculoasă. În aceeași fază, Dolga a nimerit bara și direcția de plonjon a lui Irimia, iar Drîglă l-a remarcat și el pe experimentatul portar al „roș-albilor”. În replică, Iorgovan a tras milimetric pe lângă de la 20 de metri, iar Strango a nimerit bara dintr-o lovitură liberă. Când se părea că scorul pauzei va fi alb, Wild a centrat bine de pe dreapta, iar R. Fritea a finalizat elegant la colțul lung.

Abrudean l-a aruncat în luptă și pe Olariu, dar campionul ratărilor a fost fundașul Cati, urcat la fazele fixe ale echipei sale. Nici Corlățean și Filip nu au fost mai inspirați, dar asta și pentru că Brutyo a făcut un meci bun în fața fostei sale echipe. Totuși, „goal-keeperul” oaspeților a avut partea sa de vină la golul de 1-1, înscris de Dumitru Mitu direct dintr-o lovitură liberă de la 18 metri (min. 67). Impresia a fost că Zăbraniul poate forța succesul, dar finalul a aparținut Progresului. Cati l-a faultat pe Puie în careu și tot fostul utist a bătut penalty-ul, dar Irimia și-a arătat clasa. Puie le-a mai scos peri albi pecicanilor cu o ratare în minutul 85, dar tot el i-a dus la extaz în cel de-al doilea minut de prelungire. Tehnicul fotbalist a driblat scurt doi adversari și, de la 22 de metri, a eliberat o „torpilă” cu stângul, ce a mușcat din transversală înainte de a intra în plasă. Bucuria a fost totală în tabăra „galben-albaștrilor”, care urcă pentru prima oară pe podium în acest sezon.

Tehnicianul Victoriei consideră mincinos rezultatul final. „Fără discuție, am făcut cea mai bună repriză de când antrenez această echipă. După pauză, cel puțin până în minutul 70-75, am dominat total din punct de vedere teritorial o echipă a Pecicăi omogenă, cu pretenții în actualul campionat. Ne-am creat și o mulțime de ocazii, dar, la fel și cu Săvârșinul, am ratat exasperant. Jucătorii noștri de atac nu iau cea mai bună și, uneori, cea mai simplă decizie în careul advers. Trebuie să le dea de gândit că un jucător de 42 de ani, fără pregătire de iarnă, e la al treilea gol consecutiv, pe când ei tot se caută etapă de etapă. Oricum, nu meritam să pierdem acest meci, de altfel nici nu-l pierdeam dacă Puie nu ar fi avut acea execuție ce rar o vezi pe un teren de fotbal. Rezultatul de egalitate era mult mai apropiat de realitatea din teren”, a menționat „Știli” Abrudean.

Dacă nu ar fi existat sincopa cu Șimandul (2-2), Pecica ar fi avut un parcurs fără greșeală. Chiar și așa, a făcut cele mai multe puncte dintre urmăritoarele „iepurilor” din Chișineu Criș și Lipova. „Prima repriză a fost a nostră, a doua a lor. Chiar și așa, am marcat în fiecare dintre ele pe fondul dorinței și determinării băieților mei. Chiar și fără câțiva jucători importanți demonstrăm că putem pune probleme oricând și oricui. În plus, Cineva acolo Sus ne iubește. Cred cu tărie că execuția lui Puie are ceva divin în ea, ar fi rulat non-stop la genericele TV dacă era reușită în Liga 1”, a opinat Dorel Mutică, tehnicianul Progresului.

Formații:

Zăbrani: Irimia – Strango, Cati, Francescu, Dragu – D. Crișan, Zele – Topai (50 Corlățeanu), D. Mitu, Filip – Iorgovan (46 L. Olariu)

Pecica: Brutyo – Wild, Dolga (69 Iasc), Șiclovan, V. Fritea – Drîglă, R. Fritea, Vasilca, Grăjdean – A. Ponta (61 Al. Petrilă), Puie.

Arbitri: brigadă din Ungaria, Observator AJF: Cornel Tiulea.

