Crișul a ajuns la 20 de succese consecutive! Cuedan: „Doream să facem campionatul mai frumos” v.s. Roșca: „Obiectivul nu e recordul de victorii”

Deplasarea complicată de pe malul Mureșului s-a încheiat fericit pentru liderul Ligii a 4-a. Nici Felnacul nu a găsit ac de cojocul Crișului, care a ajuns la 20 de victorii consecutive și mai face un pas spre titlul de campioană, respectiv accesul la barajul de promovare în Liga a 3-a.

Chiar și antrenorul gazdelor de ieri a avut cuvinte de apreciere la adresa adversarilor, dar, în același timp, consideră că scorul e puțin mincinos. „Am jucat cu o echipă ce îmi place foarte mult, o echipă care la contactele fizice, la duelurile unu la unu, au fost peste noi. Trebuie să recunoaștem că au fost mai buni, dar chiar și așa meritam mai mult de la această partidă. În minutul31 am făcut o greșeală mare, pe zonă centrală, practic am făcut cadou o minge adversarului care a și marcat. A trebuit să schimbăm tactica, nu mai puteam juca așa cum am făcut-o la 0-0 și am pierdut din organizarea pe care o aveam. Trebuia să schimbăm pentru a putea egala. În fine, al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă, iar al treilea a fost autogol. Pentru noi, cel mai mare câștig este Claudiu Adam, autorul golului nostru, chiar merită să facă pasul spre un eșalon superior. Iar el a fost doar unul dintre cei patru juniori cu care am început, iar la final au fost cinci. Noi am avut un obiectiv fixat la începutul campionatului, îl vom îndeplini, doar că am sperat să întrerupem șirul victoriilor Crișului, să facem campionatul mai frumos, dar nu am reușit. E un lucru nemaiîntâlnit ce au reușit să facă, eu nu am mai auzit de un așa șir de victorii în campionatul nostru”, a spus Dan Cuedan

Înainte de meci, Mihai Roșca spunea că la Felnac echipa sa va susține primul test serios al primăverii. „Ne-a fost frică de acest meci, am început cam greu. Terenul a fost cam rău și gazdele destule de agresive, în sensul pozitiv al cuvântului. Ne-am revenit apoi și, după 0-1, nu cred că s-a mai pus problema învingătoarei. Rezultatul e cu atât mai prețios cu cât nu l-am putt folosi pe Alin Mihai. Entorsa lui de la meciul cu Dorobanți a recidivat, așa că l-am introdus vârf pe Teședan, care a și dat gol. Nu ne interesează recorduri, nu acesta e obiectivul. E bine că am trecut peste un meci greu, mai avem două partide și vine seria de foc de trei partide. Campionatul se joacă”, a spus și tehnicianul „alb-albaștrilor”.

Cherecheși, din nou peste Ristin în duelul președinților: „Important este să fim pe primul loc la final” v.s. „Simt că puteam mai mult”

Ca și în tur, în duelul șefilor de club, de altfel buni amici, câștigător a ieșit Daniel Cherecheși. „O victorie importantă, ce leagă un șir de 20 de victorii frumoase, dar noi ne dorim doar să fim pe primul loc la sfârșitul campionatului. Lipova este puternică, stă la pândă, dar depindem doar de noi. Avem meciuri grele, mai este și partida directă, campionatul se joacă. Mă bucur pentru Teședan, știam că are calități de vârf și ne-a ajutat cu un gol important, într-un moment în care meciul era destul de echilibrat”, a afirmat președintele „alb-albaștrilor”.

De cealaltă parte, Dan Ristin nu are ce să le reproșeze jucătorilor. „Per ansamblu, sunt mulțumit de prestația echipei. Jucătorii au vrut, dar nu au putut mai mult. Cred că meciul s-a jucat – oarecum – la ratarea lui Băd la 0-0 și la greșeala noastră de la golul de 0-1. Una peste alta, nu contestăm victoria lor, deși simt că puteam mai mult. Că joc și număr de ocazii ne-am ridicat la nivelul lor. O să încercăm să terminăm cât mai sus acest campionat”.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email