Floarea Liheț a apropiat și mai mult promovarea chiar de...Florii: Vulpițele Galbene Roman - AC Piroș Security 1-3

Una dintre cele două echipe ce a încurcat socotelile fetelor de la Piroș Security în acest sezon nu a avut replică în meciul retur. La Roman, Vulpițele Galbene s-au văzut conduse încă de la pauză cu 3-0 de o formație arădeană decisă să închidă conturile promovării în Liga I Feminin cât mai repede. „Floarea Liheț s-a supărat că a trebuit să-și țină ziua de nume pe drum și a decis – practic – meciul”, a glumit Gheorghe Cameniță.

Într-adevăr, căpitanul „leoaicelor” și-a adus contribuția la succesul formației sale cu două goluri, venite în urma unor șuturi de la mare distanță. „Primul l-a dat de la aproape 40 de metri, iar al doilea numai de la 20”, ne-a mai relalat antrenorul de la Piroș Security. Între cele două reușite ale lui Liheț și-a mai făcut locul și cea a lui Dobrea, după centrarea lui Olariu. În partea secundă, aceeași Olariu a ratat o lovitură de la 11 metri, dar și Doroți a apărat un penalty dictat pentru moldovence. Golul gazdelor a venit pe final, când soarta punctelor era deja pecetluită.

„Ne-am deplasat exact în unsprezece jucătoare și am avut două jucătoare care până acum au fost rezerve, Neduxin și Căbulea. Am jucat, însă, bine și nu le-am dat nicio șansă gazdelor. Ne temeam de acest meci după ce ele ne-au încurcat în tur, dar mi-am dat seama că noi nu mai suntem echipa din toamnă, ci am progresat mult. Și asta în condițiile în care nu le-am avut nici pe Lupei, Mladin și Mihăilescu, dar și pe Danciu, care e suspendată. Suntem pe primul loc, mai avem patru meciuri, șansele de promovare sunt mari”, a adăugat Cameniță, care a aliniat următoarea formulă de joc: Doroți – Bodnar, Liheț, Marcea, Țîntar – Neduxin, Olariu, Dobrea, A. Balaș – Adam, Căbulea.

FOTO: Ciprian Petcuț

