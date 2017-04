„Lanterna” rămâne aprinsă: CS Dorobanți – Cetate Săvîrșin 3-1

Fără cele trei puncte cu Săvârșinul, teamul lui Marius Ciubăncan își diminua serios șansele de salvare de la retrogradare încă din acest punct al sezonului. Jucătorii au înțeles clar situația, s-au pus cu toții la dispoziția antrenorului, iar victoria mult râvnită a venit în cele din urmă. Nu a fost simplu, căci formația din comuna regală a dat o replică bună în special în prima repriză, când a avut destule ocazii, pentru ca după pauză, mai precis de prin minutul 60 să cedeze inițiativa.

Vaștag putea deschide rapid tabela pentru gazde, dar a ratat din numai 5 metri. A urmat o perioadă bună pentru vizitatori, cu ratări în dreptul lui Oprea, Iștoc și Neamț, dar și golul de 0-1 al aceluiași Cătălin Neamț. În minutul 20, la o fază confuză în careul Dorobanțiului, Iștoc a centrat în fața porții, iar antrenorul-jucător a pus latul. „Alb-negrii” au realizat că nu e de glumă, iar Pistrui a profitat de centrarea excelentă a lui Robert Szabo și a marcat cu capul pentru 1-1 (min. 31).

În partea a doua, gazdele au insistat mai mult, iar după o oră de joc au trecut în avantaj. Dumitrescu a intrat imprudent la Pîrvulescu, iar Georgiu a transformat penalty-ul acordat de „centralul” Coroban. Spre deosebire de alte partide, „lanterna” nu a mai dat înapoi și, cu două minute înainte de final, marcat și golul siguranței. Tot Georgiu s-a aflat la locul potrivit și a înscris din drop, de la colțul lung, după o lovitură de colț. Scor final: 3-1.

„Era un meci de 6 puncte pentru noi, era greu de crezut că dacă nu băteam azi mai puteam spera să ne salvăm. Jucătorii au înțeles mesajul și, ca niciodată în acest sezon, i-am avut pe toți la dispoziție. A trebuit chiar să-i las pe doi dintre ei în afara lotului de 18. Când ai și schimbări, soluții bune de pe margine, lucrurile merg și vin și punctele, iar odată cu ele și moralul. Etapa viitoare mergem la Socodor, pentru o nouă partidă extrem de importantă, din care vrem să scoatem maxim”, a spus Marius Ciubăncan, natrenorul celor de la CS Dorobanți. „Dacă mai valorificam încă cel puțin una-două ocazii dintre cele avute în prima repriză nu aveam cum să pierdem la Dorobanți. Am ratat, iar în partea a doua nu am avut forța să rezistăm în fața unei echipe mult mai motivate. Și mai credem că Dorobanțiul ar fi trebuit să rămână în zece oameni încă din prima repriză. Vaștag a intrat criminal la Iștoc, iar arbitrul nu a dat nici măcar cartonaș galben. În fine, mergem mai departe, sperăm să nu mai pierdem puncte în special cu echipele de sub noi”, a replicat Cătălin Neamț.

Formații:

Dorobanți: Mitrea – M. Ando, Pistrui, Nadiu, R. Szabo – R. Lăsculescu, Georgiu (90+3 Szoke) – Pîrvulescu (79 Ștrengar), Vaștag, D. Toth (72 Văduva) – Horvath (46 D. Lăsculescu).

Săvârșin: Dagău – Mihăilă, Dumitrescu, R. Sandu, Cotuna – I. Bogdan (90 Benescu), Silviu Iștoc, Ursulescu (78 Muntean), A. Popa – Neamț, V. Oprea.

Arbitri: Cristian Coroban – Remus Naghi, Zoltan Nagy. Observatori AJF: Rolumus Tănăsescu, Marcel Vida.

