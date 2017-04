Prea multe ratări în compania „lanternei”: UTA Under 17 – LPS Banatul 1-1

Puștii UTA-ei au crezut că victoria va veni de la sine împotriva „lanternei roșii”, dar nu a fost deloc așa. Fără cinci jucători din „unsprezecele” stas, Sabău, Onuțan și T. Bodri (suspendați), respectiv Zamfir și Deta, cu probleme medicale, „roș-albii” nu avut forța și clarviziunea necesară să rezolve meciul, deși au existat destule ocazii la poarta unei echipe ce s-a apărat tot meciul.

Meciul a curs într-un singur sens, dar Gruiescu, Covaci și mai ales Boștină au ratat din toate pozițiile. Totuși, lucrurile păreau să intre pe făgașul normal în minutul 64. Covaci a centrat pe colțul lung, de unde Gruiescu a trimis cu capul în plasă. A venit, însă, minutul 73, când la o lovitură liberă executată plouat în careu, Creța balonul din mână și un timișorean a șutat puternic pentru 1-1. Forcingul de final al gazdelor a produs și alte ocazii, inclusiv un penalty obținut de Boștină. Din păcate, Nick Faur a țintit bara și LPS Banatul a plecat cu un punct nesperat de la Arad.

„Ne-au lipsit cinci titulari și s-a demonstrat că cei de pe bancă nu sunt la nivelul celorlalți. Chiar și așa, nu aveam voie să pierdem puncte cu ultimul loc, cu atât mai mult cu cât am avut destul de ocazii de gol, inclusiv un penalty ratat. Din păcate, unii copii se încăpățânează să ne asculte, vor să iasă în evidență în detrimentul echipei, iar asta ne-ar putea costa. În condițiile în care Ardealul a bătut, cred că ne-am luat gândul de primul loc și încă avem emoții și la locul 2”, a fost scurta analiză a lui Costel Bogoșel, care conduce destinele UTA-ei Under 17 alături împreună cu Mihai Petcuț și Sandu Țamboi.

Creța – Obrad, Toda, Deliman, Frai – Faur, L. Bodri, Petcuț, Gruiescu, Al Stan (41 Covaci) – Boștină a fost echipa aliniată azi de UTA Under 17 pe terenul din Sânnicolau Mic.

