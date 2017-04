Revanșă cu schimb de locuri în clasament: Voința Mailat – CS Glogovăț 0-1

În toamnă, „alb-verzii” se impuneau cu 4-2 la Vladimirescu pentru primul succes stagional. Sâmbătă, roata s-a întors, iar Glogovățul a câștigat în premieră o partidă în retur chiar la Mailat. A fost un meci destul de închis, dominat de miza ridicată cu efecte în zona fierbinte a Ligii a IV-a.

Dehelean a luat act de absențele suspendaților Chepețan și Mateucă și a optat pentru o formulă cu trei fundași centrali pentru a câștiga un om la mijlocul terenului. Oricum nu avea prea multe variante, atâta timp cât îi lipseau Cornea, Blănaru, Avram și S. Popa. Așezarea ofensivă s-a transpus și prin câteva situații bune de a marca, dar Ardelean și Negrea nu au fost în zi de gol.

Mitanul secund a debutat cum nu se putea mai bine pentru vizitatori. Căliman a făcut henț la marginea careului, a luat al doilea „galben”, iar din lovitura liberă rezultată Andrei Gornic a marcat pentru 0-1 (min. 50). „Vladi” părea stăpână pe situație, dar, după o minge pierdută de Goldiș, Mariș a făcut fault de penalty. Raul Caba a tras de la punctul cu var, dar Ciornei (foto) a apărat la o zi după împlinirea celor 33 de primăveri. Finalul a fost pe contre, cu ceva ocazii de-o parte și de cealaltă, însă nu din categoria celor care să mai schimbe tabela. 0-1, rezultat final.

„În sfârșit, a ieșit soarele și pe strada noastră, după un meci pe care, zic eu, am meritat să-l câștigăm. Chiar dacă gazdele au avut acel penalty ratat, am avut și noi alte ocazii clare de gol. Până la urmă, azi a contat mult rezultatul, ce ne dă moral și ne trece peste Mailat în clasament. Ne-am mai liniștit puțin, îi așteptăm și pe jucătorii indisponibili, căci și azi a trebuit să începem cu trei juniori pe teren, iar pe bancă am avut numai copii”, a comentat Călin Dehelean succesul de pe terenul formației pregătite de profesorul Radu George.

Formații:

Mailat: Lazea – Al. Lazăr, Bălă, Cernat, Căliman – Ungureanu, R. Caba, C. Morariu – Epure (65 Roșu), Achim, Cheșa (78 Rancov).

Glogovăț: Ciornei – Tănasă, Mariș, Neag – Danciu, Doboș, Goldiș (90 Gain), R. Ardelean, A. Gornic – Negrea (87 Chiș), Mekki (64 Magdi).

Arbitri: Tudor Jurcă – Paul Ardelean, Alina Mihoc. Observatori AJF: Marius Alexa. Eugen Roșu.

