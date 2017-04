Ulciorul nu merge de multe ori la apă: Frontiera Curtici – Unirea Sântana 4-2

Proverbul li se potrivește ca o mănușă ambelor echipe ce s-au întâlnit sâmbătă după-amiază într-un adevărat derby pentru locul 3. Curticenilor în sens pozitiv, pentru că au condus de fiecare dată în ultimele runde (cu Pecica și Lipova) și s-au recunoscut învinși, iar „uniriștilor” în cel negativ fiindcă au fost conduși de Mailat și Șimand, dar au găsit forța să revină de fiecare dată. Numărul de ocazii clare de gol a fost net favorabil Frontierei, ceea ce l-au făcut pe antrenorul oaspeților să admită că echipa sa a scăpat ieftin și: „Nu suntem în postura să ne lingem rănile, ci să le operăm direct”.

Până în minutul 15, gazdele își trecuseră deja în cont destule ratări, prin Măgulean și Avrămuțiu, asfel că deschiderea scorului nu a surprins pe nimeni. Tot Avrămuțiu a fost cel care a pivotat în careu, a tras cu stângul spre poartă, iar Csurka s-a lăsat surprins. Era minutul 16, iar 12 minute mai târziu, Măgulean a transformat un penalty primit după duelul dintre Avrămuțiu și Mateiu. Au urmat alte ocazii ale gazdelor, dar golul a căzut în porta lui Iacob chiar înainte de pauză. Capătă a insistat la o minge în careu și a marcat la colțul scurt.

Multe evenimente și în debutul părții secunde. Claudiu Popa a luat și al doilea galben al meciului pentru aceeași infracțiune (simulare), iar Parlapan avea să irosească o lovitiură de la 11 metri obținută de Varga în fața lui Paven. Șutul cu exteriorul al Capătă la capătul unei acțiuni șnur a Sântanei a egalat conturile la 2, dar același jucător al Unirii a fost egoist trei minute mai târziu, când Josan se afla liber în fața porții. În 11 contra 10, Curticiul avea să domine clar ultima jumătate de oră și să facă diferența pe tabelă. În minutele 70 și 74, Măgulean a completat „hattrickul” cu execuții plasate din interiorul careului, iar Prică a nimerit doar bara, astfel că tabela s-a oprit la 4-2.

Fără a avea problemele de efectiv ale adversarilor, Curticiul nu a putut – totuși – conta pe stâlpul defensivei, Andrei Pleșca. „Înlocuitorul său, Crișan, chiar a făcut un meci destul de bun, dar toată echipa a jucat excelent azi, împotriva unei echipe cu pretenții de podium. Dacă scorul pauzei era 4 sau 5-0 nu cred că ar fi spus nimeni nimic, dar a fost doar 2-1. Apoi, Capătă a mai înscris odată din jumătate de ocazie, însă chiar și așa nu cred că s-a pus problema învingătoarei. Am fost peste adversarii noștri din toate punctele de vedere, iar băieții merită felicitați pentru asta”, a spus Dinu Maghici, antrenorul „grănicerilor”.

Fără accidentații Peia și Istin și cu Vidac acuzând dureri, Dinu Donca a improvizat apărarea și: „Fiecare atac al lor a fost periculos, am fost depășiți clar. Colac peste pupăză, în a doua repriză, Csurka de abia se mai putea mișca, dar nu am avut pe cine băga în poartă atâta timp cât juniorul Matiș era suspendat. Când Vuin e din nou cel mai bun jucător al nostru, trebuie să ne uităm în oglindă și să reflectăm la ceea ce avem de făcut mai departe. Poate, dacă am legat patru victorii în acest debut de retur ne-am crezut invincibili, dar nu e deloc așa. Am avut și ceva șansă etapele trecute, dar, după cum se vede, ulciorul nu merge de multe ori la apă”.

Formații:

Curtici: Iacob – Gavriș, A. Don, Crișan, R. Varga – Nedea, Hanc – Prică (80 Morariu), Avrămuțiu, Parlapan (87 A. Morar) – Măgulean (90 D. Don).

Sântana: Csurka – Paven, Vidac, Mateiu (46 Bolba), Toader – Vuin (83 Martin), Bodea, Josan (83 Marc) – Bud (75 Al. Ginghină), capătă – Cl. Popa.

Arbitri: Ionuț Nicoraș – Andrei Pâslaru, Cristian Căsuț. Observatori AJF: Mircea Toderici, Iosif Lovas.

