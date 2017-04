Samara i-a furat „bronzul” CSM-ului! Arădencele termină Superliga de Tenis de masă în afara podiumului

Cea mai valoroasă jucătoare de tenis de masă din România şi-a activat dubla legitimare – ea jucând şi în Franţa, la Metz – pentru a pune umărul la cucerirea medaliei de bronz în Superliga Naţională pe echipe.

CSM Arad pornea, în faţa Farului Constanţa, cu prima şansă în finala mică a campionatului, fără însă a o lua în calcul pe Eliza Samara, care în aceste condiţii a făcut diferenţa. Ambele meciuri s-au disputat duminică, la Arad, la complexul „Emil Prokopecz”.

Și, până la urmă, fetele pregătite de Cristian Dodean au terminat sezonul cu fruntea sus, având şi ocazia să evolueze în faţa uneia dintre cele mai bune jucătoare din lume, campioană şi medaliată europeană la individual, dar şi la dublu, alături de arădeanca Daniela Dodean-Monteiro. Cu directorul Clubului Sportiv Municipal, Lucia Mihalache, printre susţinătorii Aradului, Farul s-a impus în ambele jocuri strâns, cu 5-4 şi apoi 5-3. Pentru CSM au punctat în primul meci sârboaica Aneta Maksuti (două succese), Bianca Crișan și Andreea Fistyulof, câte unul. În cea de-a doua confruntare, Maksuti, Crișan și Fistyulof şi-au adus aportul cu câte o victorie. Din lotul echipei arădene au mai făcut parte sârboaica Ivana Vejnovic, dar şi mezinele Adela Strună şi Andreea Neamţu, jucătoare de perspectivă.

Cristi Dodean: „Sunt mulţumit de fete”

„Primul meci a fost foarte echilibrat, puteam să îl şi câştigăm în condiţiile în care am pierdut de două ori cu 3-2 la seturi. Samara este o jucătoare de clasă mondială, ştiam că nu putem câştiga împotriva ei, de aceea am încercat şi cred eu că am reuşit să ne ridicăm la un nivel cât mai bun. Asta ne-am propus în acest sezon, locurile 1-4, sunt mulţumit şi le felicit pe fete. Pe viitor sper să mai urcăm, pentru că doi ani am jucat pentru 5-8, iar în acest sezon am terminat pe locul patru”, a declarat antrenorul de la CSM Arad, Cristian Dodean, pentru Radio Timişoara.

Sursa: csmarad.ro (C.S.)

Foto: facebook (Tenis de masă-CSM Arad)

