Teședan, omul bun la toate la Criș: „Era important să suplinim absența lui Alin Mihai, încercăm să terminăm campionatul doar cu victorii”

După plecarea lui Ionuț Ianc la Șoimii Pîncota, Crișul Chișineu Criș mai avea neapărat nevoie de un fotbalist cu profil defensiv. Recomandat de golgheterul Nicu Modan, cu care a îmbrăcat același tricou la Luceafărul Oradea, Florin Teședan bătea palma cu liderul Ligii a 4-a la începutul lunii septembrie. După ce s-a pus la punct cu pregătirea fizică, orădeanul de 22 de ani s-a pus la dispoziția lui Mihai Roșca, fie ca fundaș central, fundaș dreapta sau mijlocaș central.

Sâmbăta trecută, la Felnac, Teședan a jucat un post nou la Crișul și inedit chiar pentru el. Chiar și așa, a fost omul ce a deblocat meciul, după ce a driblat trei jucători și a plasat mingea pe lână Pașcalău. „E al treilea meci ca atacant din cariera mea, iar la Luceafărul am mai jucat doar în amicale. Dar, încerc să mă adaptez la ceea ce mi se cere, să fac ceea ce mi se spune, pentru ca la final echipa să beneficieze de pe urma evoluției mele. Astăzi, cel mai important este că am suplinit cât de cât absența lui Alin Mihai. Am și marcat cu un gol, la care – însă – trebuie să recunosc că am avut ceva noroc”, a spus fotbalistul Crișului.

Din păcate pentru el, Florin Teședan va rata cel puțin un meci, dacă nu două și asta pentru că a fost eliminat după o intrare tare, din lateral, asupra lui Petri. „Cred că arbitrul s-a grăbit puțin, acel atac nu a fost de roșu. Era primul meu fault de joc, galbenul ar fi fost de ajuns. Dar, cu mine sau fără mine, băieții se vor descurca în meciurile ce urmează. Avem obiectiv promovarea, doar primul loc contează pentru noi, ba chiar o să facem tot posibilul să terminăm campionatul cu 30 de victorii din tot atâtea posibile”, a adăugat fundașul lui „Ole” Roșca.

Odată cu succesul de la Felnac, Crișul a ajuns la 20 de victorii consecutive, iar vineri e favorită certă în deplasarea de la Săvîrșin.

