Naționalul, obligată să lege victoriile în fața puștilor Becicherecului. Mănăilă crede că primarul Sebișului merită o promovare în Liga a 2-a

Trei meciuri a durat seria negativă a divizionarei a treia de pe malul Crișului Alb. Odată cu victoria clară împotriva vecinilor de la Cermei, Național Sebiș pare să-și fi regăsit echilibrul, deplasarea de la Galtiu, cu Unirea Alba Iulia, însemnând alte puncte în clasament. Vineri, „alb-albaștrii” țintesc a treia victorie consecutivă, iar adversarul este unul abordabil.

Mama Mia Becicherecul Mic a schimbat „macazul” în iarnă, mutându-se la Jimbolia, ca parte componentă a Școlii de Fotbal Marcel Băban. Antrenor a fost „uns” arădeanul Dan Mănăilă, care a avut parte de un start de retur lansat, cu 7 puncte din 9 posibile. Însă, timișenii au pierdut pe linie în ultimele trei etape, având-o doar pe UTA II sub ei în clasament. Mai mult, cei din Jimbolia i-au pierdut recent pe englezii Longville-Daley și Hellion, dar și pe Chiper, așa că media de vârstă a echipei a scăzut și mai mult. „Cele două echipe nu pot fi comparate din niciun punct de vedere. La Sebiș, există o altă metodologie, alte criterii, este clar că urmăresc promovarea. Și, vă spun cu mâna pe inimă, Gheorghe Feieș merită această performanță . În vara anului 2008, dânsul m-a chemat la negocieri la Sebiș, dar la acea vreme am pus niște condiții legate de infrastructură. Astăzi, acestea sunt îndeplinite de zece ori mai mult și merită felicitări pentru asta. L-am tot urmărit de-a lungul anilor pe domnul primar, a încurajat investițiile în fotbal an de an și chiar merită o promovare în Liga a 2-a. Poate e sezonul potrivit, le doresc baftă, dar asta nu înseamnă că nu vom încerca să scoatem ceva din meciul de vineri, contribuind și la un spectacol plăcut ochiului. Diferența e mare dintre cele două loturi, în special la capitolul experiență, dar ne vom juca șansa”, a spus Mănăilă, care are la activ nu mai puțin șase promovări la toate nivelurile fotbalului românesc. Aflând la rându-i de dispariția lui Ștefan Bicsky, „Mânzul” a dorit să transmită sincere condoleanțe familiei fostului maseur, dar și familiei UTA.

Unul dintre cele mai importante transferuri ale lui Călin Cojocaru a văzut din tribună primele partide ale returului. Fundașul George Bîrsănel a fost accidentat, iar de când a intrat în primul „unsprezece”, Sebișul nu a mai scăpat printre degete niciun punct. „Probabil, e o simplă coincidență, mai ales că am avut parte de două meciuri ceva mai ușoare. Oricine ar fi jucat în locul meu, rezultatele cu Cermei și Unirea Alba Iulia ar fi fost aceleași. Oricum, suntem obligați să câștigăm și contra celor de la Becicherec, de altfel nu mai putem pierde puncte până la final dacă vrem să ne îndeplinim obiectivul. Ca și UTA II, formația din județul Timiș nu are nimic de pierdut în acest meci, va veni să joace, motivată – probabil – și din alte părți. Cheia este, însă, la noi. Dacă ne facem jocul obișnuit, ne vom apropia victoria, ceea ce este cel mai important la urma urmei”, ne-a mărturisit fundașul central de 27 de ani, care în toamnă a apărat culorile divizionarei secunde, ACS Berceni.

Rosenblum acuză ceva probleme medicale și e greu de crezut că va evolua vineri, începând cu ora 17.

Formații probabile:

Național Sebiș: Munteanu – Kilin, Bîrsănel, Basic, Siminic – Suciu, Avramescu – Săulescu, Velici, Iuga – Tulcan.

Mama Mia Becicherecu Mic: R. Daniel – Checkoumar, Catrici, Folarin, Miculete – Timiș, D. Băban – Macovei, Nanou, P. Niță – Petrovics.

