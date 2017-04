„Satelitul” UTA-ei – misiune infernală în „fieful” Reșiței lui Dorinel Munteanu: „Puternici peste tot, dar ne jucăm șansa”

Fotbalul din Valea Domanului încearcă să renască prin CSM Școlar Reșița, formație angrenată în lupta pentru promovare în Liga 2-a. Înaintea etapei desfăşurate în weekendul trecut, „rosonerii” şi-au întărit stafful tehnic cu Dorinel Munteanu. Experimentatul antrenor a acceptat funcţia de director tehnic, din Valea Domanului, iar imediat după numirea sa echipa a obţinut cea mai clară victorie în acest sezon: 4-0 cu Millenium Giarmata). Fostul internaţional va colabora cu „principalul” Leontin Doană.

Entuziasmat de ultimele rezultate ale echipei, dar mai ales de jocul prestat, antrenorul Doană spune că promovarea în eşalonul secund depinde doar de jucătorii săi. Pentru asta, însă, reșițenii nu-și mai permit pași greșiți, având de recuperat două locuri în clasament și nici nu concep să se împiedice de UTA II, formație ce deține „lantern roșie” în seria a IV-a. „Va fi un joc greu, dar ne dorim să-l câştigăm. Cred că dacă noi suntem în formă şi facem ceea ce trebuie în teren, nu ne poate sta nimeni în faţă din Liga a 3-a. Avem şase sau şapte fotbalişti care pot face faţă fără probleme în Liga a 2-a, noi sperăm să ajungem acolo la finalul acestui sezon. Avem jucători de valoare şi cred că am face faţă în a doua divizie”, a spus Doană pentru Express de Banat, completat fiind de noul său coleg de pe banca tehnică. „Am venit să sprijin echipa prin tot ceea ce ştiu eu, discut cu Leo, nu eu iau decizii, ne sfătuim, Leo ia deciziile. Împreună cu domnul primar am decis să asigurăm stafful administrativ echipei pentru a-l ajuta pe Leo. Mă leagă o prietenie cu Leo şi am rugămintea să nu speculaţi şi alte lucruri. La antrenamente eu doar discut cu Leo, el ia decizii… mai schimbăm păreri, dar ca şi în ultimele patru etape Leo a condus şi va conduce în continuare. El a şi promovat cu echipa în Divizia C, muncim acum să promoveze iarăşi echipa pentru suporterii noştri, dar nu vreau nicio speculaţie”, a spus şi Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial la CSM Şcolar Reşiţa.

Utiștii ajung la ora meciului de la Reșița (17) cu două eșecuri consecutive, bifate tot în compania unor formații cu pretenții la primele locuri. După 0-2 la Lugoj, a urmat un 1-4 acasă, cu Ripensia, iar partida cu teamul bănățean e și ea de risc maxim. „Chiar dacă am pierdut în ultimele săptămâni, moralul nu e unul scăzut. Avem filozofia noastră la satelit și nu punem rezultatele pe primul plan. Până la urmă, trebuie să ținem cont și de adversari, iar Lugoj, Ripensia și acum Reșița sunt într-adevăr, echipe puternice în orice compartiment, cu obiective clare în acest campionat. Cel puțin Reșița își dorește 100% promovarea, așa că știm că ne așteaptă o partidă foarte grea vineri. Dar, ne vom mobiliza și ne vom juca șansa”, a spus Dan Oprescu, tehnicianul UTA-ei II, alături de Cristi Păcurar, Adi Ungur și Vasile Sin. Burlă, Costin și Vlad sunt fotbaliștii care vor coborî și în această săptămână de la prima echipă la „satelit”.

Formații probabile:

Reșița: Zimmermann – Săndescu, Opriș, Banac, Liuba – Poiană, Breșneni – Szijj, Keita, Muselin –Himcinschi.

UTA II: Mara – Zdrențan, D. Lazăr, Wild, Burlă – Dobrean, Dan – Costin, Vlad, Dinculescu – Toma.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email