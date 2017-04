„Injecție” de moral de la Milovanovic: „ICIM-ul să revină unde îi este locul, succes echipei la Satu Mare”

Suzana Milovanovic rămâne un reper important în baschetul feminin arădean. Sârboaica şi-a adus aportul la importante succese din istoria recentă a ICIM-ului. Odată cu reorganizarea clubului arădean, Suzana a plecat acasă şi a jucat pentru Partizan Belgrad, cu care a încheiat sezonul intern pe locul 3.

La 38 de ani Suzi, atât de iubită se suporterii Aradului pentru atitudine şi caracter, continuă să joace. „Mă bucur că nu am fost uitată de suporterii Aradului. Să ştiţi că nici eu nu v-am uitat. Îmi lipsesc suporterii de la ICIM. Mi-e dor şi de momentele frumoase petrecute acolo. Am urmărit, cât mi-a permis timpul, evoluţia echipei şi sper să revină repede acolo unde îi este locul. Succes echipei în jocul de mâine cu Satu Mare. Eu am încheiat sezonul în Serbia şi acum sunt la Tirana, în Albania. M-au solicitat să ajut echipa de aici în play-off”, ne-a declarat Suzana Milovanovic, promiţând că va reveni în Arad, fie doar şi ca turist.