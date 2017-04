„Poker” în Joia Mare: Păulișana Păuliș – Frontiera Curtici 0-4

Două dintre formațiile ce au impresionat etapa trecută au deschis runda de Paște în Liga 4-a. Cu ceva probleme de efectiv, cea mai importantă fiind cea a golgheterului Dani Popa, formația lui Mițiți nu a reușit să stăvilească iureșul curticenilor, care și-au recuperat echilibrul și încrederea după evoluția convingătoare cu Sântana.

Oaspeții au fost la cârma partidei încă din startul meciului, iar deschiderea tabelei a venit firesc. În minutul 23, Parlapan a driblat totul pe banda dreaptă, a pătruns până în careul mic și l-a executat cu sânge rece pe Dulhaz. După alte 4 minute, același mijlocaș de bandă al Frontierei a profitat de un carambol creat după faza creată de Varga și Măgulean și a făcut 0-2. Curticenii au lăsat-o apoi mai moale și au riscat la trei-patru contre ale adversarilor. La finalizare s-a aflat de fiecare dată Dennis Calancea, dar a ales mereu soluțiile greșite în careul lui Iacob.

În partea a doua, vizitatorii au trecut din nou la comandă, iar Prică a făcut 0-3, din 11 metri, după pasa lui Avrămuțiu. Chiar dacă a efectuat mai multe schimbări, Mițiți nu a primit răspunsul dorit, ba, mai mult, oaspeții au mai înscris odată. A făcut-o Măgulean, cu un șut direct dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri, mingea ducându-se sub transversală. Era minutul 85, iar tabela nu s-a mai modificat până la final: 0-4!

„Chiar dacă am întâlnit o formație destul de ordonată și arțăgoasă, nu cred că s-a pus vreun moment problema câștigătoarei. Sigur, nu mi-a convenit faptul că echipa s-a relaxat la 0-2 și gazdele ne puteau taxa, dar ne-am revenit rapid și am controlat în totalitate partea a doua. Ar fi frumos să rămânem pe podium de Paști, dar ar fi perfect dacă am finalul campionatului pe acel loc 3 atât de vânat de vecinele de clasament. Până una alta, îi felicit pe băieți pentru meciul de azi, iar curticenilor și tuturor iubitorilor fotbalului din județ le doresc în numele echipei Sărbători Fericite!”, a spus Dinu Maghici, antrenorul „vameșilor”.

Formații

Păuliș: Dulhaz – E. Calancea, Suciu, Cervenschi, Ambruș (63 Bruț) – Iercan (77 Albulescu), Itu, Savu (85 I. Belei), Șt. Calancea – Mițiți (70 Gugeanu), D. Calancea.

Curtici: Iacob – Gavriș, Al. Don (24 Morariu), Pleșca, R. Varga (77 Morar) –D. Crișan, Nedea – Parlapan, Avrămuțiu, Prică (83 D. Don) – Măgulean.

Arbitri: Loredan Bogdan – Emil Arsa, Paul Ardelean. Observatori AJF: Cornel Tiulea, Gheorghe Sfăt

