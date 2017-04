Roșu: „E normal să fim nemulțumiți după ultimele rezultate, insistăm pe îmbunătățirea fazei de construcție și finalizare”

UTA nu a mai bătut pe nimeni de trei etape și a căzut de pe pozițiile ce ar fi ținut-o în obiectivul fixat de club și pronunțat răspicat de Laurențiu Roșu încă din prima zi a mandatului său de antrenor. „E normal să fim nemulțumiți după ultimele rezultate și de faptul că am pierdut două poziții față de stagiunea de toamnă. În ultimele trei meciuri am câștigat doar două puncte, este prea puțin având în vedere că eu mi-am propus victoria la fiecare meci. Asta a fost mereu ideea mea, indiferent împotriva cui jucăm. Din păcate, am început o serie negativă, pe care trebuie neapărat să o încheiem sâmbătă, în meciul cu Sepsi și să ajungem din nou pe locurile fruntașe în clasament”, a spus „principalul” Bătrânei Doamne.

După partida de la Afumați, antrenorul arădenilor recunoștea că lipsa de eficacitate a echipei sale devine o problemă. „Jucătorii au fost responsabili de la bun început, și-au dorit și-și doresc victoria la fiecare meci, nu le pot reproșa mai nimic. În special cu Juventus, dar și la Afumați, într-o deplasare complicată, ne-am creat ocazii, dar nu le-am fructificat. Nu eram obișnuiți să nu marcăm, dar insistăm săptămână de săptămâna pentru îmbunătățirea fazei de construcție și finalizare. Inițiem jocul din spate, de la fundași, ajungem prin combinații la poarta adversă, avem trasee de joc formate, e necesar să marcăm sâmbătă. Dacă nu marchezi, nu câștigi, iar eu mă gândesc doar la victorie cu Sepsi, dar și la un joc bun. Partea pozitivă este că nici adversarii, cu o excepție în meciul de la Afumați, nu și-au creat mari ocazii în careul nostru”, a adăugat Roșu.

Tot după partida de sâmbăta trecută, tehnicianul arădenilor a ținut să precizeze la un moment dat că a riscat cu trei atacanți, dar numai pentru zece minute. „Nu am mai avut echilibru la mijlocul terenului, iar acea ocazie mare a Afumațiului a venit pe acest fond. De aceea, l-am și schimbat pe Petre cu Jorza și am preferat să-l țin pe Piccioni cât mai aproape de poarta adversă. Departe de careu, Piccioni nu mai dă același randament, din păcate nici nu am reușit să-i oferim destule mingi”, a mai explicat șeful staffului tehnic al „Bătrânei Doamne”.

FOTO: Ciprian Petcuț

