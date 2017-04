Sâmbăta Mare, ziua în care UTA își joacă sezonul în derby-ul de promovare cu Sepsi

După o serie de meciuri fără victorie, a venit momentul adevărului pentru echipa fanion a Aradului. La Șiria sosește Sepsi Sfântu Gheorghe, echipa aflată pe locul direct promovabil atât de râvnit de UTA și suporterii săi. Patru sunt punctele ce despart în acest moment combatantele, iar în cazul în care diferența nu se reduce și la ce program mai au cele două echipe, e greu de crezut că „roș-albii” mai pot recupera terenul pierdut. Cu atât mai mult cu cât și Mioveniul sau Chindia au intrat în „hora” în care, totuși, Brașovul pare că a obosit deja.

Roșu: „Nu mă gândesc la alt rezultat decât victoria”

Faptul că „Bătrâna Doamnă” nu a înscris de două meciuri, ba a avut și destule probleme în a se exprima pe teren, nu este prea încurajator pentru un meci decisiv, în fața unei formații solide din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, fiind cu cuțitul la os, dar având și o primă dublă de victorie, arădenii ar trebui să lupte până la ultima picătură de transpirație cu absolut toate argumentele. Care sunt acestea sau cum pot fi ele capacitate la maxim de banca tehnică rămâne de văzut, Laurențiu Roșu având un mesaj cât se poate de clar. „Nu mă gândesc la alt rezultat decât victoria. E un meci foarte, foarte important, cu o echipă ce a evoluat bine în ultimele meciuri, minus înfrângerea de la Juventus. Au jucători buni în special pe faza ofensivă, care fac diferența în Liga 2-a. Și mă refer în special la Hadnagy, dar și la Manole, Ene sau Bujor. Sper ca fanii să umple stadionul şi să ne încurajeze. Avem mare nevoie de aportul lor”, a punctat tehnicianul UTA-ei.

Suciu: „Arădenii au orgoliul rănit și sunt dornici de revanșă, dar noi venim să câștigăm”

Ca și toate echipele cu care UTA joacă în această primăvară, Sepsi Sfântu Gheorghe a stat pe puncte etapa trecută. În plus, și-a recuperat fotbaliștii suspendați, mai puțin pe Szilard Mitra, fotbalist eliminat direct cu Dunărea Călărași. Oricum, nu vorbim despre unul dintre titularii grupări covăsnene, așa că Valentin Suciu nu are motive de îngrijorare din acest punct de vedere. Mai mult: „Avem un lot destul de bun pentru Liga 2-a, în iarnă ne-am întărit atât numeric cât și valoric și vom putea suplini cele câteva indisponibilități datorate cartonașelor și accidentărilor. Ne bucurăm că-l avem și pe Issa printre noi, un jucător plecat de la Arad, care este determinant pentru noi, ca și alții, de altfel. S-a integrat destul de repede, îl cunoașteam de mai mutl timp, ni l-am dorit și mă bucur că am reușit să-l aducem. Sper să ne ajute și pe viitor în obiectivele pe care ni le propunem”, ne-a declarat antrenorul lui Sepsi, care nu va mai putea conta pe „vârful” Plămadă, accidentat pentru tot restul campionatului. În tur acesta, a fost unul dintre marcatorii gazdelor în succesul cu 4-1 asupra trupei antrenate pe atunci de Roland Nagy.

Referindu-se efectiv la partida din Sâmbăta Mare, Suciu a adăugat: „Ne așteaptă un meci foarte dificil împotriva unei echipe bune, cu jucători de valoare. Nu este o partidă mai specială, noi le tratăm foarte serios pe toate. Știm că rezultatele din ultima perioadă au dezavantajat-o pe UTA. Arădenii au orgoliul rănit, sunt dornici de revanșă, dar mergem să ne jucăm șansa. Mai sunt destule etape, dar nu mă gândesc decât la ce va fi la acest meci. Ne dorim victoria, pentru asta mergem la Șiria, rămâne de văzut dacă vom și reuși”.



Hadnagy, trei reușite peste Petre în „duelul” golgheterilor!

Cu ocazia confruntării de mâine, se întâlnesc și doi dintre cei trei fotbaliști ai seriei care au depășit „borna” celor 20 de goluri marcate. Mai mult, până ce Chipirliu a reușit „isprava” de a le marca celor de la Clinceni nu mai puțin de 6 goluri, Adrian Petre (22 de reușite) și Attila Hadnagy (25) au cam făcut rocada în fruntea clasamentului golgheterilor. „Împotriva adversarilor puternici, mereu ne luăm măsuri. Hadnagy este unul dintre atacanții foarte buni din Liga 2-a. Se mișcă foarte bine, își creează și finalizează multe ocazii de gol, dar e și un lider pentru Sepsi. Așadar, trebuie să fim foarte atenți, să nu lăsăm spații la dispoziția sa și a colegilor săi”, a precizat Laurențiu Roșu. Și să mai spunem că la precedenta vizită pe terenul din Șiria, pe 13 august 2016, Hadnagy reușea nu mai puțin de patru goluri în Șoimii Pîncota – Sepsi 0-7.

Formații probabile:

UTA: Miron – Muntean, Manea, Gligor, Copaci – Strătilă, Chindriș, Tănase, Andor – Curtuiuș, Petre.

Sepsi: Fejer – Răduţoiu, I. Ursu, Rz. Damian, Dumbravă – Ghinga, Issa – Huiban, Bujor, L. Manole – Hadnagy.

Vă reamintim că pentru meciul ce începe sâmbătă, la ora 11, 30 (în direct pe Digi și Dolce Sport), clubul UTA asigură transportul tuturor spectatorilor tur-retur pe ruta Arad – Șiria – Arad. Autocarele vor pleca din fața fostei cofetării Mimoza, de la Podgoria, începând cu ora 10. Ultimul autocar va pleca la ora 10,30. Autocarele pentru întoarcerea la Arad vor pleca din fața stadionului de la Șiria. Primul va pleca la ora 13,30, iar ultimul la 13,45. Cei care doresc să-și achiziționeze bilete o pot face la casieria stadionului „Otto Greffner” din Șiria, cu două ore înainte de meci.

