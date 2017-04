Doană: „Am făcut un joc bun, chiar dacă scorul a fost doar 1-0” v.s. Oprescu: „Singurul reproș, lipsa de curaj din prima parte”

Se spune că cei care mor în Săptămâna Patimilor scapă de judecata Divină. Însă, la cât au fost de iubiți și apreciați maseurii pe care Reșița și Aradul fotbalistic i-au pierdut la începutul acestei săptămâni, e greu de crezut că au avut și păcate. Astăzi, formația din Valea Domanului a jucat în memoria lui Gigi Rouă, iar UTA II, în cea a lui Ștefan Bicsky. De altfel, delegația „roș-albă” a pornit spre Banat doar după ce l-au condus pe „Tânărul”, cel care s-a ocupat mai ales de tinerii utiști în ultimele luni de viață.

La fotbal au câștigat, conform calculelor hârtiei, „rossonerii”, însă mai greu decât s-ar fi așteptat. Arădenii au stat bine în teren, iar după golul lui Beloescu au și ieșit la atac pentru două trei ocazii ce le-ar fi putut aduce un punct. „Deși am pierdut, băieții au jucat foarte bine și sunt foarte mulțumit. Dacă ar fi să reproșez ceva, ar fi lipsa de curaj din prima parte. Dacă aveam mai mult curaj, poate reușeam să speculăm mai bine. Per ansamblu, am făcut un joc bun, cu multe momente foarte bune. Am terminat meciul în atac, cu trei ocazii mari. În ultimele 20 de minute am pus presiune pe adversar și a mai fost și un penalty neacordat asupra lui Toma” a declarat Dan Oprescu pentru uta-arad.ro.

Și Leontin Doană a apreciat jocul tinerei formații a „Bătrânei Doamne”, dar consideră că Reșița și-a atins obiectivul din acest meci. „A fost o victorie muncită, vreau să-mi felicit băieții pentru joc și pentru dăruire. Le-am spus jucătorilor mei înainte de meci să nu se uite în clasament la poziția adversarilor noștri, că ne așteaptă o partidă foarte grea și asa a și fost. UTA II este o echipă tânără, ambițioasă, care a mai obținut rezultate bune în deplasare. Ca și exemplu dau egalul de la Sebiș, când au fost egalați în minutul 90. Adversarii noștri au stat foarte bine în teren la acest meci, nu au creat spații în apărare și de aceea nu m reușit să marcăm mai multe goluri. Consider că am realizat un joc bun, chiar dacă scorul a fost doar 1-0. Obiectivul nostru principal la acest meci a fost obținerea celor trei puncte. Mă bucur că ne menținem pe primele poziții, iar pentru noi urmează acum o partidă foarte grea la Deva. Sperăm să câștigăm și acel joc și să avem un parcurs la fel de bun ca cel de până acum. Chiar dacă Cetate Deva a pierdut la Ripensia Timișoara în această etapă, nu cred ca a ieșit din lupta pentru promovare. Distanța dintre primele cinci echipe este foarte mică și consider că toate au șanse la promovare”, a spus tehnicianul Școlarului.

