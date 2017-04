Elevul și-a învins profesorul: Șoimii Lipova – Victoria Zăbrani 2-0

Pe sinteticul de pe Șega s-au întâlnit în această dimineață echipele a două localități vecine și rivale, Lipova și Zăbrani. Gazdele au obiectiv un loc cât mai sus în clasament, poate chiar promovarea, în timp ce oaspeții reconstruiesc din iarnă echipa și vor să câștige cât mai multe partide pentru că „se fac eforturi financiare deosebite” după cum a precizat președintele Victoriei, Tibi Nicula.

Partida a început furtunos, gazdele s-au năpustit spre poarta veteranului Cristi Irimia și au reușit să marcheze chiar în minutul 4. Tomuț a centrat de pe stânga, aproape de linia de corner, Trabalka a reluat cu capul din șase metri în transversală, mingea a revenit în 8 metri la Vasinc, care a trimis cu capul în plasă: 1-0. După primirea golului, oaspeții au luptat pentru fiecare minge și au pus presiune pe gazde, Zele șutând bine, dar Bujor a fost la post. Și lipovanii s-au văzut în atac, prin șuturile din afara careului ale Filimon și Vasinc, de fiecare dată mingea trecând pe lângă poartă.

Momentul psihologic al partidei s-a consumat în minutul 23. Atunci Pașcu a avut un atac întârziat în careu asupra lui Strango, iar Ardelean a acordat penalty. Căpitanul Zăbraniului, D. Crișan, a șutat slab și Bujor a reținut balonul. Până la finalul reprizei, elevii lui „Știli” Abrudean au încercat să ajungă la poarta adversarilor, dar șuturi spre poartă au avut tot lipovanii, prin Sergiu Popa (de patru ori), Vasinc, ori Trabalka, ultimul reluând cu capul din 8 metri puțin pe lângă bara laterală.

După pauză, „șoimii” au făcut un pas în spate și au acționat în special pe contraatac. Zăbraniul a forțat egalarea, însă a suferit la ultima pasă. O singură ocazie mare au avut vizitatorii, prin „Bebe” Mitu, care a scăpat singur, dar Bujor i-a închis bine unghiul și a scos mingea în corner. Șoimii au replicat pe contraatac și au șutat din nou din afara careului prin Popa și Piț în câteva rânduri.

Din păcate, în minutul 67, Vasinc s-a ciocnit în aer cu Cati și a acuzat dureri mari la cap. A fost solicitată Salvarea pentru a-l transporta la spital pentru investigații.

Chiar dacă au fost afectați de accidentarea colegului lor, lipovanii au găsit drumul spre golul liniștii cu 5 minute înainte de final. Pe un contraatac rapid pe partea dreapta, Simion a centrat la colțul scurt în 6 metri, de unde Filimon a deviat inteligent pe lângă Irimia pentru scorul final: 2-0.

Partida de astăzi a fost o premieră pentru antrenorii celor două formații. Foști colegi ca și jucători la Tricotaje Ineu, făcând apoi cuplu pe băncile lui CS Ineu și Național Sebiș cu „Știli” în rolul „principalului”, prieteni buni de mulți ani, Abrudean și Sabău au fost pentru prima oară adversari.

„A fost un joc dificil, știam că joacă organizat. Cunoșteam toate secretele antrenorului advers și ne-am propus victoria, cele trei puncte fiind foarte importante și mai puțin posesia balonului. Am marcat rapid și ne-am retras un pic, ei nu ne-au pus probleme foarte mari, linia noastră de fund făcându-și treaba bine. E prima oară în acest campionat când am avut ocazia să vedem cum stăm cu organizarea defensivă. Au fost multe șuturi la poartă din partea noastră, ei nu prea au reușit ultima pasă, pe contraatac am stat bine și chiar am mai marcat pe final” a declarat Flavius Sabău. Gândurile fostului fundaș îndreptate și spre Andrei Vasinc: „Sperăm să fie bine după accidentarea nedorită și să aibă și el parte de Sărbători Fericite”

De cealaltă parte, Adi Abrudean a fost foarte supărat pe greșelile personale ale elevilor săi, dar a apreciat dăruirea. „Din păcate, am pierdut un meci în care ne-am ridicat la nivelul adversarilor. Pentru o echipă care se pregătește de două ori pe săptămână și nici atunci în efectiv complet, cred că am făcut un meci bun cu o echipă ce se bate la promovare. E frustrant că nu am marcat din penalty, valoarea din ultima treime își spune cuvântul. Nu avem ce face, scoatem ce putem din fiecare meci. Felicit ambele echipe pentru implicare în joc”. Tehncianul Victoriei se gândește deja la următoarea partidă: „Jucăm miercuri în intermediară acasă cu Sântana, un adversar bun dar vrem să obținem victoria” .



Ambii antrenori au urat tuturor iubitorilor fotbalului din Arad Sărbători fericite și liniște alături de familii.

Formații:

Lipova: Bujor – Kocsis, Calvin, Pascu, Tomuț – Gherghel (54 Piț), Popa, Bier, Filimon – Vasinc (70 Orza), Trabalka (64 Simion).

Zăbrani: Irimia – Strango, Cati, Francescu, Dragu – D. Crișan, Zele – Topai (64 Olariu), Corlățeanu (90 Iorgovan), Filip (89 Apostol) – D. Mitu.

Arbitri: Mircea Ardelean – Silviu Mocanu, Remus Naghi.

Observatori AJF: Marius Alexa, Iosif Lovas

