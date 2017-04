Hadzovic explică demonstrația de forță de pe Sătmar: „Ne-am pregătit mental cum nu am făcut-o vreodată”

Era greu de anticipat că echipă dintre CSM Satu Mare și Univ Goldiş ICIM Arad va câştiga meciul decisiv pentru finala din grupa 5-8 la o diferenţă mare, având în vedere ce se întâmplase până ieri în jocurile directe. Şi, totuşi, arădencele au început tare şi nu au slăbit ritmul până la capăt, reuşind un succes cât se poate de elocvent. „Ne-am aşteptat la un meci dificil. De aceea ne-am pregătit mental cum nu am făcut-o vreodată. Toate am fost concentrate din primul minut până la final. Chiar şi atunci când am avut un avantaj de 20 de puncte nu le-am oferit gazdelor nici o şansă să se gândească că pot reveni. Sunt mândră de colegele mele, de antrenor, de conducere, pentru că împreună am câştigat un meci important al sezonului, ce ne permite să sperăm la locul 5, unul pe care, zic eu, îl merităm în acest sezon. Dedicăm victoriea suporterilor şi sponsorilor, care au fost alături de noi şi le mulţumim pentru asta. Sezonul nu e încheiat, o să ne vedem pe 22 aprilie. Urez Sărbători Fericite tuturor”, a punctat căpitanul ICIM-ului, Brankica Hadzovic.

Odată cu succesul de aseară, a venit și binemeritata calificare în duelul pentru locul 5, acolo unde o vor înfrunta pe Phoenix Galaţi. Primul meci e programat pe 19 aprilie în deplasare, apoi la Arad, pe 22 aprilie, şi, dacă e cazul, meci decisiv pe malul Dunării pe 25 aprilie. spune căpitanul ICIM-ului, Brankica Hadzovic.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email