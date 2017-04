Remiză albă vie, ex-ul Bubuș putea da lovitura pe final: Glogovăț – Șoimii Șimand 0-0

După ce a înterupt seria neagră la Mailat, „Vladi” spera să profite de pasa neagră a șoimilor lui „Jany” Ruska. Și nu au fost departe, deși Șimandul a avut și ea ocaziile ei, ultima chiar în minutul 86.

Pe un teren destul de rău, cele două echipe au făcut risipă de energie, au pus osul la bătaie și au apărut și ocaziile. Prima i-a aparținut ex-ului Bubuș, care a profitat de o eroare a lui Doboș, a tras de la 15 metri, dar Ciornei a respins. Avertizate, gazdele au reacționat prin câteva acțiuni pe benzi, finalizate cu centrări în fața porții, neajunse de puțin de Negrea. Și Danciu a ajuns în poziție bună de gol, dar a tras puțin pe lângă poartă.

Și în partea secundă,ocaziile au alternat la ambele porți. Gornic și S. Popa au ratat și ei, același lucru făcându-l și C. Petrilă, după ce l-a depășit pe Avram. Cu 4 minute înainte de final, Mario Bubuș a avut golul 3 puncte în bocanc după centrarea de manual a lui Mărcuș, dar a alunecat în momentul execuției și a finalizat peste transversală.

Scorul alb îi mulțumește și nu prea pe cei de la Glogovăț. „Dacă cineva îmi propunea 1 punct înainte de meci aș fi acceptat imediat și asta pentru că, din nou, am avut destule absențe în echipă, cele mai importante fiind cele ale lui Blănaru și Ardelean. Dar, după cum s-a meciul, după raportul ocaziiilor și la maniera în care băieții s-au implicat în acest joc, cred că am fi meritat victoria. Asta e, până la urmă am acumulat 4 puncte în două etape, cu care am mișcat puțin clasamentul”, a spus antrenorul „roș-albaștrilor”, Călin Dehelean.

Pentru Șimand e primul punct cucerit după trei etape de secetă, în care au încasat minim 4 goluri pe meci. „Poate că fost mea echipă a avut mai multe situații, dar ocaziile clare le-am avut noi. Chiar eu am avut două, ar fi trebuit să fiu mai pragmatic în fața porții adverse. Promit să mă revanșez cu Mailatul, una dintre fostele mele echipe. Suntem datori să ne revenim, să legăm din nou victoriile, cei de la Șimand merită la eforturile pe care le fac pentru noi”, a menționat și Mario Bubuș, atacantul „șoimilor”.

Formații:

Glogovăț: Ciornei – Neag, Cornea, Mariș – Danciu, Doboș (78 Magdi), S. Popa, Goldiș, L. Avram – A. Gornic, Negrea.

Șimand: Vaida – Cătană, Tolan, I. Ruska, Rafila – Rechițan (57 Mărcuș), Engelhardt (29 Țigan), Berar, Covaci – C. Petrilă, Bubuș (90 Al. Pantea).

Arbitri: Tudor Jurcă – Sorina Betea, Alexandru Pantea. Observatori AJF: Romulus Tănăsescu, Eugen Roșu

