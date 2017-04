Cu și despre glorii la a 72-a aniversare a UTA-ei. Farmati – evocat prin cartea „Cavalerul de la brațul Bătrânei Doamne” și poveștile foștilor colegi și elevi

18 aprilie 1945 data de la care a început povestea. O poveste despre Arad, un nobil baron și moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Francisc Neumann, proprietar al fabricilor ITA și celei de Spirt și Drojdie, susținea activitatea clubului AMEFA, dar fiindcă nu a putut să-l preia și-a creat propria grupare. Creată după modelul lui Arsenal, i-a spus mai întâi ITA, apoi Flamura Roșie, iar din 1958 încoace, a îmbrăcat-o în numele de UTA. Mai mult decât un club de fotbal, UTA e o stare de spirit, cel mai de preț brand al orașului ce s-a făcut cunoscut în țară și pe „bătrânul continent” prin generațiile lui Petschovski sau Domide.

Lângă acești titani au stat mulți alți campioni, fotbaliști de națională, care au pus umărul la cucerirea celor șase titluri de campioană, cele două Cupe ale României sau la rezultatul ce a cutremurat Europa în toamna anului 1970. Atunci, stăpâna lumii, Feyenoord Rotterdam era pusă cu botul pe labe în turul întâi al Cupei Campionilor Europeni de: Gornea – Birău, Lereter, Pozsonyi, Axente, Petescu, Domide, Calinin, Brosovszky, Dembrovski, Dumitrescu, plus Bătrîna, Șchiopu, Sima și Czak. Nume necunoscute lumii bune ale sportului rege continental până la acea vreme, dar adevărați campionii ai inimilor „roș-albe”.

Dintre aceștia, Gavril Birău și Viorel Sima au sărbătorit astăzi, alături de alte glorii ale „Bătrânei Doamne” împlinirea a 72 de ani de la înfăptuirea echipei dragi. Christos Metskas, Ioan Igna, Dorel Cura, Gheorghe Vaczi, Dusan Radin jr., Mihai Țârlea, Emerich Hirmler sau Claudiu Drăgan, alături de alți oameni de fotbal din Arad și suporteri de rând au adus un omagiu unuia dintre fundașii de fier ai UTA-ei. Majoritatea dintre ei prin vorbe, povestiri din iarbă, pentru ca Radu Romanescu și Ionel Costin să aștearnă totul într-o carte: ”Zoltan Farmati, cavalerul de la brațul Bătrânei Doamne”. Invitata specială a întâlnirii de suflet de la Old Lady’s Pub a fost Elisabeta Boros, una dintre nepoatele lui „Bimbo” pe care a considerat-o drept „fiica” lui, sosită tocmai de la Budapesta.

Născut la Măgura, în județul Sălaj, Farmati a venit la Arad în anul 1947. Orașul l-a adoptat repede pe cel pe care tatăl l-a poreclit „Bimbo” și așa a rămas în memoria suporterilor UTA-ei. A pus umărul la cucerirea titlurilor din 1948, 1950 și 1954 și a celor două Cupe (1948 și 1953). „A bifat și 21 de selecții în echipa națională într-o vreme în care se jucau 3-4 meciuri pe an inter-națiuni. S-a spus că s-a lansat la UTA, dar când a venit la Arad, Farmati era deja unul dintre cei mai buni fundași din țară. Cel mai bun fundaș stânga fără contracandidat. Am avut privilegiul să joc cu el, să împart același vestiar și am multe amintiri plăcute. Avea un simț al umorului extraordinar, atributul oamenilor inteligenți. Cu toate că făcea foarte des glume, nu a jignit niciodată pe nimeni. Era un adevărat gentlemen în teren și în afara lui, țin minte că peste tot oferea flori doamnelor. Repet, am fost onorat să joc alături de el”, a spus Ioan Igna, fost fotbalist al Campioanei Provinciei și, ulterior, unul dintre cei mai buni arbitri români.

„Am jucat cu Zoli Farmati între 1957 și 1961, am multe amintiri cu el. Una ce-mi vine repede în minte s-a petrecut la Băile Herculane, într-un cantonament, când, pe timpul cât am fost plecat după țigări, mi-a pus măsline în ciorbă. Apoi, se mira cum de au știut ospătărițele că sunt grec”, a rememorat și Christos Metskas, completat fiind de Gavril Birău: „Când am venit la Arad, nu aveam unde sta. Fiindcă avea un apartament cu trei camera și nu era însurat, Farmati m-a găzduit 6 luni. Vorbea non-stop de fotbal, îmi facea capul calendar. Fiind tânăr și neobișnuit cu viața la oraș, am avut destule probleme în comportament, dar Bimbo a avut grijă să mi le îndrepte. A fost ca un frate mai mare pentru mine, ceea ce am devenit ca sportiv și om îi datorez și lui”.

Viorel Sima și Dorel Cura l-au avut antrenor pe Zoltan Farmati. „Țin minte că înainte de un antrenament, eu cu Gioni Brosovzsky am ieșit mai repede pe teren, iar Zoli-bacsi așeza copetele pe teren. Gioni l-a întrebat de ce le pune la o asemenea distanță unul de celălalt. Explicația a fost savuroasă. <<Până la primul alergi mai încet, până la al doilea mai tare, la al treilea și mai tare, iar la utimul alergi de mănânci pământul>>”, și-a amintit atacantul ce a adunat peste 300 de meciuri și 72 de goluri pentru UTA. „Se înțelegea cu toată lumea , era respectat în Arad. Știa să se facă iubit în societate. Cu el pe bancă am câștigat un campionat național la juniori”, a completat și Viorel Sima.

De altfel, câteva dintre aceste întâmplări, respectiv articole din presa vremii sau recentă, poze și multe altele le puteți găsi în paginile Volumului : ”Zoltan Farmati, cavalerul de la brațul Bătrânei Doamne”. Emerich Jenei, Take Macri, Ioan Igna, Gheorghe Vaczi II și colonelul Halja au rezervate capitole întregi despre „Bimbo” și ceea ce a însemnat el în fotbalul anilor ‘40-’60. Recenzia completă a cărții a făcut-o scriitorul și jurnalistul Petre Don, însă restul detaliilor le puteți afla chiar dumneavoastră procurându-vă cartea de la chioșcurile stadionului „Otto Greffner” înainte de următoarele meciuri de acasă ale UTA-ei în Liga 2-a. Costul acestei este de 20 de lei.

