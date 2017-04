„Nacho” a vorbit pentru „La Grada de Baeza”: „Ar fi frumos ca suporterii UTA-ei să se bucure de inaugurarea noului stadion printr-un meci în prima ligă”

Orginar din orășelul spaniol Baeza, Francisco Ignacio Martinez Cabrera, preparatorul fizic al UTA-ei, a dat recent un interviu pentru revista de sport locală. „Nacho” a vorbit despre meseria sa, despre UTA și planurile sale. Mai jos vă redăm marea parte a interviului, cu scuzele de rigoare pentru eventuale erori la traducerea din limba spaniolă.

– Ce anume te-a determinat să te faci preparator fizic?

Din copilărie am fost interesat de sportul de performanță. De-a lungul anilor, când a trebuit să decid ce să studiez, nu am ezitat, am ales sportul. Sunt licențiat în educație-fizică și sport, m-am specializat în fotbal, în tot ce ține de pregătirea fizică și performanța corpului uman.

– În prezent, faci parte din stuff-ul unui club din străinătate?

– În prezent lucrez la UTA Arad, o echipă care joacă în divizia a doua din România. Este un club de tradiție din această țară, pe poziția a treia într-un top al numărului de campionate câștigate, în spatele cluburilor Steaua București și Dinamo București. Din motive economice, UTA a luat-o în jos în ultimii ani și a dispărut de pe prima scenă a fotbalului și a repornit de jos. A promovat an de an și acum se luptă pentru promovare în Liga 1. Prin urmare, are un trecut de prestigiu și are în același timp un proiect foarte interesant pentru anii ce urmează. Printre altele, se construiește un nou stadion pe locul celui vechi, încărcat de istorie, dar complet modernizat. Ar fi frumos ca suporterii să se bucure de inaugurarea acestui stadion printr-un meci în prima ligă.

– Ce alte borne ai avut în cariera ta înainte de a ajunge la această echipă românească?

– Înainte de a ajunge la fotbalul profesionist, am trecut prin diferite categorii de fotbal de tineret, iar în paralel mi-am făcut studiile la Sevilla. Am activat la toate cele 11 categorii de fotbal, de la copii la tineret. La nivel profesionist, am început aici, în România, în prima ligă, la FC Petrolul Ploiești (2012-2013). Am fost acolo aproape doi ani. Apoi am petrecut o perioadă scurtă la echipa Al Ittihad, o echipă de mare tradiție în Arabia Saudită și chiar în Asia și am ajuns apoi în Super League, din China, la Guangzhou RF (din ianuarie 2015). În luna decembrie a acelui an m-am dus înapoi la Al Ittihad până la sfârșitul sezonului 2015-2016, iar din octombrie anul trecut am venit la Arad, pentru acest proiect interesant.

– Ce amintiri frumoase și succese ai putea să amintești de la cluburile unde ai activat?

– Este dificil să evidențiez un lucru special, dar aș aminti cucerirea Cupei cu FC Petrolul Ploiești din România și participarea în Europa League timp de două sezoane cu ei. În Arabia Saudită, aș scoate în evidență pasiunea cu care fanii noștri urmăresc meciurile de pe stadion. Este un privilegiu de a vedea suporteri care trăiesc pentru fotbal non-stop și atât de intens și aici dau exemplu partida jucată împotriva lui Atletico Madrid). În plus, am avut șansa de a juca în Liga Campionilor Asiei, atât cu Ittihad, cât și cu Guangzhou, ceea ce înseamnă cu siguranță o satisfacție foarte mare din punct de vedere profesional.

– Cum stau lucrurile la echipa ta actuală, UTA Arad?

– Sezonul s-a reluat recent, după pauza de iarnă. Cu munca si efort, am reușit să fim între primele din clasament, dar încă mai sunt multe etape și orice se poate întâmpla. Avem jocuri importante împotriva echipelor care au același scop ca și noi, încercăm să vedem cât de sus putem ajunge, vrem să promovăm.

– Nu ți-e dor de familie, de cunoștiințe, cât de des revii în Spania?

– Desigur, mi-e dor de cei dragi, iubita mea, familia, prieteni, etc. E greu să fi atât de departe și nu știi exact atunci când poți da o fugă până acasă, pentru că depindem de calendarul competițional. În orice caz, revin în Spania de câte ori este posibil.

– Cum este concurența în sectorul dumneavoastră?

– Astăzi, există oameni extrem de educați și instruiți. Fără îndoială, ești norocos când ai parteneri cu un nivel ridicat de cunoștințe, dispuși să împărtășească ideile lor. Cred că astăzi asociația noastră are un mare de profesioniști care lucrează la cele mai bune echipe din Europa, precum și nenumărați , care, mai devreme sau mai târziu, vor avea posibilitatea de a ajunge la fotbal la nivel înalt.

– Care este visul tău sau obiectivul pe care ți l-ai propus?

– Oricine activează în fotbalul profesionist visează ajungă la un moment dat într-o liga foarte mare sau la o echipă renumită. Este foarte dificil, dar nu imposibil. Până în prezent, mă simt foarte norocos să activez în fotbalul profesionist și, pe viitor, vom mai vedea ce va fi.

FOTO: UTA Media Design

