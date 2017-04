„Negru-verzii”, aproape campioni la Juniori C: UTA 2003 – CS Ineu 2-3

După cum avea să înceapă derby-ul dintre UTA și Ineu, se părea că întrecerea județeană rezervată juniorilor C se va relansa. „Roș-albii” preluați cu normă întreagă de Dinu Donca și Bogdan Oneț au avut 2-0 în minutul 10, dar „negru-verzii” din Ineu, parte a Academiei Ladislau Brosovzsky au avut puterea să revină pe tabelă și să câștige chiar la ultima fază a meciului.

Fotbaliștii de 13 și 14 ani ai UTA-ei și-au luat tare adversarii de 14 și 15 ani. Atacurile au curs în valuri, iar Vulturar și Rotea au înscris în minutele 4 și 7 cu șuturi din careu, centrările venind de fiecare dată de pe partea dreaptă. Ineuanii și-au revenit destul de repede și în minutul 11 au redus din avantaj. Boitoș a câștigat a insistat la un balon trimis în adâncime, a scăpat singur cu Rigo și a trimis cu exteriorul pe lângă acesta. A urmat un joc pe contre cu ocazii de fiecare parte, dar golul a venit în poarta „roș-albilor”. În minutul 34, Florea a centrat din corner, iar Dodu a marcat cu capul din careul mic.

Și partea secundă a fost destul de echilibrată, dar totul părea să se clarifice când Măgulean a comis henț pe linia porții, a fost eliminat de pe teren și Ineul a beneficiat de un penalty. Dodu a ratat însă, iar zece minute mai târziu, egalitatea numerică a fost restabilită după „roșul” văzut de Mîneran. Vulturar și Pătlăgică au avut două șuturi periculoase la buturile lui D. Ardelean, însă cei care au crezut mai mult în victorie au fost vizitatorii. Iar aceasta a venit în minutul 70+3, când Boitoș l-a deschis pe Ana, acesta a ajuns la 16 metri și a marcat din întoarcere. 2-3, rezultat final.

Utiștii au marele regret de a fi dat cu piciorul unui avantaj de două goluri. „Până la urmă, a câștigat echipa mai bună, mai experimentată, însă nu putem uita ca am condus cu 2-0 și ar fi trebuit să ținem mai mult de minge, să nu intrăm în jocul lor. Chiar dacă nici rezultatul de egalitate nu ne ajuta în economia primului loc, nu aveam voie să luăm gol la ultima fază. Asta e, acumulăm experiență de pe urma unor astfel de meciuri frumoase, spectaculoase la nivel de juniori”, a menționat Dinu Donca, „principalul” celor de la UTA 2003.

Cu acest succes, Ineul lui Lucian Ardelean și Cristi Sculici are 5 puncte avans față de cele două echipe ale „Bătrânei Doamne”, urmând să mai joace doar cu grupa de 2002 a „roș-albilor” din nou pe arena „FZ”. „Se poate spune că în acest moment avem prima șansă la câștigarea campionatului, dar mai sunt 12 puncte puse în joc și trebuie să tratăm cu seriozitate maximă fiecare adversar. Azi, contra UTA-ei, am făcut cea mai proastă primă repriză din întreg sezonul. Ne-am mai revenit după pauză și chiar dacă am câștigat la ultima fază a jocului cred că am meritat victoria. Sunt și circumstanțe atenuante pentru prestația mai proastă. După ce unii jucători au evoluat și vinerea trecută în Liga a 4-a, la Pecica, am deplasat întreaga grupă pentru un turneu de trei zile în Ungaria. Oboseala a fost evidentă, dar totul e bine când se termină cu bine”, a spus Cristi Sculici.

Formații:

UTA 2003: Rigo – Maxim, Măgulean, Ursoi, Petruț – Pătlăgică, Vulturar, Mercioiu – Stoica, Rotea, Onișor. Au mai jucat: Andrieș, Tambor, Bulzan,

CS Ineu: D. Ardelean – Herlo, Șerban, Dehelean, Kiss – Dodu, Petrhele, D. Florea, Boitoș – Jurj – D. Mîneran. Au mai jucat: Ana, Gavrilaș, Țica.

Arbitri: Ionuț Nicoraș – Florin Vesa, Sebastian Pantea

Clasament Juniori C

